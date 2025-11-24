क्या होता है प्रोटेम स्पीकर, क्यों होती है इस पद की जरूरत?

Protem Speaker: प्रोटेम स्पीकर विधानसभा का अस्थायी अध्यक्ष होता है, जिसे नई सरकार बनने के बाद नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाने और सदन के प्रारंभिक कार्यों का संचालन करने के लिए नियुक्त किया जाता है. स्थायी स्पीकर के चयन तक यही सदन का संचालन करते हैं, इसलिए नई विधानसभा के गठन में इनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है.
Protem Speaker: संसदीय प्रक्रिया में प्रोटेम स्पीकर की भूमिका अस्थायी होती है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी अत्यंतत महत्वपूर्ण मानी जाती है. प्रोटेम शब्द लैटिन भाषा के शब्द 'प्रो टेम्पोर' से लिया गया है, जिसका अर्थ है 'कुछ समय के लिए'. इसी वजह से प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष भी कहा जाता है. प्रोटेम स्पीकर तब तक काम करते हैं, जब तक कि सदन को नया और स्थायी अध्यक्ष यानी स्पीकर नहीं मिल जाता.
कब और क्यों होती है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति?
नई सरकार बनने के बाद सबसे पहला कार्य नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाना होता है और यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रोटेम स्पीकर निभाते हैं. शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया उनकी देखरेख में होती है. बिहार सहित अन्य राज्यों में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, जबकि लोकसभा के मामले में यह नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं.
संविधान में प्रोटेम स्पीकर का अधिकार
हालांकि संविधान में प्रोटेम स्पीकर का सीधा उल्लेख नहीं है, लेकिन इसकी प्रक्रिया को अनुच्छेद 180(1) के तहत स्पष्ट अधिकार मिलता है. चुनाव परिणाम आने के बाद अनुभवी विधायकों की सूची बनाई जाती है, जिनमें से राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर चुनते हैं.
स्थायी स्पीकर चुने जाने पर कार्यकाल समाप्त
प्रोटेम स्पीकर का सबसे अहम कार्य संविधान के अनुच्छेद 99 के अनुसार सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना होता है. इसके बाद वे सदन के पहले सत्र का संचालन करते हैं और स्थायी स्पीकर का चुनाव करवाते हैं. स्थायी स्पीकर चुने जाने के साथ ही प्रोटेम स्पीकर का कार्यकाल स्वतः समाप्त हो जाता है. यानी, भले ही प्रोटेम स्पीकर का पद अस्थायी हो, लेकिन नई विधानसभा के गठन और संसदीय कामकाज के सुचारू संचालन में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है.