/विधान परिषद तो नहीं जा पाए दीपक प्रकाश, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने बेटे का मंत्री पद बचाने का आखिर क्या है रास्ता?

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Deepak Prakash: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो चुका है. सभी जीते हुए प्रत्याशियों को उनका सर्टिफिकेट दिया जा चुका है. यही बात उपेंद्र कुशवाहा को बेचैन कर रही होगी कि काश! इन 10 में से एक मेरा बेटा दीपक प्रकाश भी होता. लेकिन अब देर हो चुकी है और विकल्पों पर विचार करने के सिवा और कोई चारा उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश के पास नहीं है. अब तो दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर भी खतरा बढ़ गया है. अगर शपथ लेने के 6 महीने के भीतर वे किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो फिर उनका मंत्री पद हाथ से चला जाएगा. 7 मई, 2026 को उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली थी. इस लिहाज से नवंबर, 2026 तक वे इस पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन बीच में उनको किसी सदन का सदस्य बनना होगा. हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार और जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल दोटूक कहते हैं कि दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा. अब उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है. अब आइए, जानते हैं कि दीपक प्रकाश के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं:
इस्तीफा, निधन या अयोग्यता से कोई सीट खाली हो
आने वाले समय में भगवान न करे अगर किसी सदन की कोई सीट निधन, अयोग्यता या फिर इस्तीफे से खाली हो जाए तो वहां उपचुनाव कराया जाएगा और दीपक प्रकाश वहां अपनी दावेदारी ठोक सकते हैं. हालांकि, इसके लिए बीजेपी की सहमति जरूरी होगी. ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी आलाकमान और प्रदेश नेतृत्व से सामंजस्य बनाकर चलना होगा.
राज्यपाल कोटे से मनोनयन
विधान परिषद में कुछ सीटों पर राज्यपाल सदस्य मनोनीत करते हैं. अगर मनोनयन वाली कोई सीट किसी कारण से खाली होती है तो बीजेपी पर दबाव बनाकर उपेंद्र कुशवाहा अपने बेटे को उम्मीदवार बनवा सकते हैं. इस विकल्प की चाबी पूरी तरह मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी या फिर भाजपा आलाकमान के हाथ में होगा.
मंत्री पद छोड़कर पार्टी संगठन पर ध्यान दें
अगर बात नहीं बनती है तो फिर दीपक प्रकाश को मंत्री पद छोड़कर अपनी पार्टी को मजबूत करने पर फोकस करना होगा और उसके बाद उन्हें चुनाव लड़कर जीतना होगा, क्योंकि संवैधानिक मजबूरी के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता है.
बीजेपी के साथ विलय
पटना के राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच विलय की चर्चा चल रही है. हालांकि, उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी का विलय करने में हिचक रहे हैं. दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने के लिए वे विलय का प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं. अगर ऐसा होता है तो दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचाने की वे शर्त रख सकते हैं. हालांकि, इस बारे में अभी आधिकारिक रूप से दोनों दलों ने इस पर कोई बयान नहीं दिया है.
दीपक प्रकाश का मामला सुप्रीम कोर्ट में
नवंबर, 2025 में जब नीतीश कुमार की सरकार बनी थी, तब भी दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बनाया गया था और 7 मई, 2026 को सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल के विस्तार में भी उन्हें बिना किसी सदन के सदस्य रहते मंत्री बनाया गया था. दो बार वे बिना किसी सदन के सदस्य रहे मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. अब इसी को आधार बनाकर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है. देखना यह है कि कोर्ट से उन्हें राहत मिलती है या नहीं. अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसके खिलाफ में फैसला दिया तो उनका मंत्री पद ऐसे ही चला जाएगा.