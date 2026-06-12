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विधान परिषद तो नहीं जा पाए दीपक प्रकाश, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने बेटे का मंत्री पद बचाने का आखिर क्या है रास्ता?

Deepak Prakash: अगर कोई रास्ता न बचे तो स्नेहलता कुशवाहा अपनी सीट से इस्तीफा देकर बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचा सकती हैं. उपेंद्र कुशवाहा के लिए यह किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा.

Written BySunil MIshra
Published: Jun 12, 2026, 02:04 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 02:04 PM IST
विधान परिषद तो नहीं जा पाए दीपक प्रकाश, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने बेटे का मंत्री पद बचाने का आखिर क्या है रास्ता?
Image Credit: दीपक प्रकाश, पंचायती राज मंत्री, बिहार सरकार (File Photo)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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