/विधान परिषद तो नहीं जा पाए दीपक प्रकाश, अब उपेंद्र कुशवाहा के सामने बेटे का मंत्री पद बचाने का आखिर क्या है रास्ता?

Deepak Prakash: बिहार विधान परिषद की 10 सीटों के लिए चुनाव निर्विरोध संपन्न हो चुका है. सभी जीते हुए प्रत्याशियों को उनका सर्टिफिकेट दिया जा चुका है. यही बात उपेंद्र कुशवाहा को बेचैन कर रही होगी कि काश! इन 10 में से एक मेरा बेटा दीपक प्रकाश भी होता. लेकिन अब देर हो चुकी है और विकल्पों पर विचार करने के सिवा और कोई चारा उपेंद्र कुशवाहा और दीपक प्रकाश के पास नहीं है. अब तो दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर भी खतरा बढ़ गया है. अगर शपथ लेने के 6 महीने के भीतर वे किसी सदन के सदस्य नहीं बनते हैं तो फिर उनका मंत्री पद हाथ से चला जाएगा. 7 मई, 2026 को उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री के रूप में शपथ ली थी. इस लिहाज से नवंबर, 2026 तक वे इस पद पर बने रह सकते हैं, लेकिन बीच में उनको किसी सदन का सदस्य बनना होगा. हालांकि, वरिष्ठ पत्रकार और जी बिहार के स्थानीय संपादक स्वप्निल सोनल दोटूक कहते हैं कि दीपक प्रकाश को इस्तीफा देना होगा. अब उनके सामने और कोई रास्ता नहीं है. अब आइए, जानते हैं कि दीपक प्रकाश के सामने क्या विकल्प हो सकते हैं: