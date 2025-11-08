Advertisement
जब CM चुनने की बात आएगी तो भाजपा गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को आगे करेगी: रफीक खान

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस विधायक रफीक खान ने एनडीए पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब इस बात को समझ चुकी है कि BJP और JDU का रिश्ता भरोसे के बजाय मजबूरी का है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 08, 2025, 07:26 PM IST

Bihar Chunav 2025: कांग्रेस विधायक रफीक खान ने एनडीए को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने दावा किया कि इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. उन्होंने कहा कि जब सीएम का नंबर आएगा, तो भाजपा नीतीश कुमार को नहीं, गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाएगी. रफीक खान ने कहा, 'गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कहा था कि भाजपा के दरवाजे नीतीश बाबू के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं. उन्होंने ये बात बहुत मजबूती से कही थी, लेकिन बाद में वही लोग सीएम नीतीश कुमार को वापस अपने साथ ले आए. मगर इस बार स्थिति बिल्कुल अलग है. इस बार वे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे. जब मुख्यमंत्री चुनने की बात आएगी तो भाजपा गिरिराज सिंह या सम्राट चौधरी को आगे करेगी.'

उन्होंने कहा कि बिहार की जनता भी अब इस बात को समझ चुकी है कि भाजपा और जदयू का रिश्ता भरोसे के बजाय मजबूरी का है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार का रिकॉर्ड खुद बयान करता है कि कभी इधर, कभी उधर. ऐसे में भाजपा उन्हें दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, ये सोचना गलत है. कांग्रेस विधायक ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार की लोकप्रियता पहले जैसी नहीं रही. आज लोग विकास के साथ स्थिरता चाहते हैं. जो बार-बार पाला बदलता है, जनता उस पर भरोसा नहीं करती.

जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव पर पूछे गए सवाल के जवाब में रफीक खान ने कहा, 'इस सवाल का जवाब तो राजद के किसी नेता से पूछना ज्यादा सही रहेगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम पूरी तरह से महागठबंधन के साथ खड़े हैं.' उन्होंने कहा कि कांग्रेस और महागठबंधन के अन्य दल बिहार की जनता की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं. यह चुनाव जनता के हक और उनके भविष्य का चुनाव है. हम सब एकजुट हैं और बिहार में बदलाव की आवाज बुलंद हो रही है. रफीक खान ने आगे कहा कि एनडीए में अंदरुनी मतभेद साफ दिख रहे हैं. एक तरफ भाजपा अपने नेता को आगे बढ़ाना चाहती है, वहीं नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई में हैं, लेकिन इस बार जनता सब देख रही है. उन्हें अब झूठे वादों में नहीं फंसाया जा सकता.

-आईएएनएस

bihar chunav 2025

