जब खुद के खिलाफ धरना दे रहे सांसदों के लिए चाय लेकर पहुंचे थे हरिवंश!

राष्ट्रपति की ओर से 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए जाने वाले हरिवंश को निर्विरोध उपसभापति चुन लिया गया है. पीएम मोदी ने हरिवंश को उनके तीसरे कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं. हरिवंश के खिलाफ कोई भी नामांकन न होने से वह निर्विरोध निर्वाचित किए गए. पीएम मोदी ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी को साथ लेकर चलने का आपके प्रयास पर उच्च सदन ने एक बार फिर मुहर लगा दी. हरिवंश के तीसरी बार उपसभापति चुने जाने के बाद जेहन में 6 साल पहले की वो तस्वीर ताजा हो गई, जब सूर्योदय होते ही वे निलंबित और धरनारत सांसदों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर संसद भवन परिसर पहुंचे थे.

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वो मौका था किसान बिल को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच पैदा हुए गतिरोध के समय का. उस समय विपक्ष के सदस्यों ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के चेयर पर मौजूद रहते जोरदार हंगामा किया था और चेयर की गरिमा को धता बता दिया था. इस हरकत से नाराज तत्कालीन सभापति वेंकैया नायडू ने 8 सांसदां को निलंबित कर दिया था.

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निलंबन के बाद ये 8 सांसद संसद भवन परिसर में स्थित गांधी प्रतिमा के पास धरने पर बैठे गए थे. रात भर उनका धरना जारी रहा. रात खत्म हुई और सुबह सूरज के निकलने के साथ ही उपसभापति हरिवंश धरने पर बैठे सांसदों के लिए चाय और बिस्कुट लेकर खुद धरनास्थल तक पहुंचे. इस दौरान उपसभापति और निलंबित सांसदों के बीच आत्मीयता देखी गई, लेकिन सांसदों ने वैचारिक प्रतिबद्धता के कारण चाय के ऑफर को ठुकरा दिया था.

निलंबित सांसदों से हरिवंश ने कहा कि वो व्यक्तिगत तौर पर उनसे मिलने आए हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे के सहयोगी हैं. हालांकि सांसदों ने कहा कि अगर व्यक्तिगत तौर पर मिलना है तो या तो सांसदों के घर आएं या फिर सांसदों को अपने घर बुलाएं. इन सांसदों ने उपसभापति के सामने किसान बिल वापस करने की भी मांग उठाई.

निलंबित सांसदों में तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन और डोला सेन, कांग्रेस के राजीव सातव, सैयद नजीर हुसैन, रिपुन बोरा, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, माकपा के केके रागेश और इलामारम करीम शामिल थे. निलंबित होने के बाद ये सभी 8 सांसद गांधी मूर्ति के सामने धरने पर बैठ गए और रात भर सरकार के विरोध में गीत गाते रहे थे.