जब नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे तो फिर क्यों दे दिया इस्तीफा, यहां जानिए आखिर कैसे बनती है सरकार?

The Constitution of India: देश संविधान से चलता है. नीतीश कुमार को अपनी सरकार बनानी है, इसलिए इस्तीफा देना पड़ा. अब वे फिर अगले 5 साल के लिए फिक्स हो जाएंगे. भारतीय संविधान राज्यों और केंद्र में सरकार चलाने के लिए 5 साल का कार्यकाल फिक्स किए हुए है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Nov 17, 2025, 05:52 PM IST

How is a government formed: भारतीय संविधान के अनुसार, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, विधानसभा, राज्यपाल और मुख्यमंत्री आदि का कार्यकाल 5 साल का होता है. 5 साल पूरा करने के बाद इस्तीफा देना पड़ता है. अगर जनता ने लोकसभा या फिर विधानसभा में उसी दल को फिर से बहुमत दिया है तो भी प्रधानमंत्री या फिर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देकर नई सरकार का गठन करना होता है और उस दिन से फिर 5 साल के लिए उनकी नियुक्ति की जाती है. राज्यों की बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपना पद धारण करते हैं. विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री को अपना पद छोड़ना पड़ता है और मंत्रिमंडल और विधानसभा भंग करने की सिफारिश करनी पड़ती है. तभी तो नई विधानसभा और नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ सकता है. मुख्यमंत्री का इस्तीफा औपचारिक होता है और इसी से नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है.

संविधान के अनुच्छेद 164 में कहा गया है: 

1. राज्यपाल सबसे पहले मुख्यमंत्री और फिर उनकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा. 

2. मुख्यमंत्री और उनके मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यंत अपने पद पर बने रहेंगे. 

3. हालांकि, हकीकत यह है कि विधानसभा में सरकार के पास बहुमत होने तक मुख्यमंत्री और उनके मंत्री अपने पद पर बने रहते हैं.

क्या होता है कार्यवाहक मुख्यमंत्री का पद?

जब मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो राज्यपाल नई सरकार बनने तक उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहने को कहते हैं. कार्यवाहक मुख्यमंत्री का मतलब जब तक कोई दूसरा मुख्यमंत्री न बन जाए, तब तक केयर टेकर मुख्यमंत्री का पद संभालना. यह प्रावधान राज्य में प्रशासनिक शून्यता की स्थिति से बचाता है और शासन की निरंतरता को स्थापित करने में मदद करता है. हालांकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री के पास वो शक्तियां नहीं होतीं, जो नियमित मुख्यमंत्री के पास होती हैं. कार्यवाहक मुख्यमंत्री नीतिगत फैसला या वित्तीय आवंटन वाला काम नहीं कर सकते.

क्या कहता है संविधान का अनुच्छेद 163?

संविधान का अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को उनके कामों में सहायता और सलाह देने के लिए एक कैबिनेट होगा, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे. बता दें कि संविधान के अध्याय 3 के भाग 6 में राज्यों के विधानमंडल की व्यवस्था दी गई है. इसमें विधानमंडल के अलावा कार्यपालिका के बारे में भी व्यवस्था की गई है.

