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जब लालकृष्ण आडवाणी से महिला आरक्षण बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दिया था राजद सांसद ने, पूरा सदन हक्का-बक्का रह गया था

Mahila Aarakshan Bill, 2026: वाजपेयी सरकार के दौरान राजद के सुरेंद्र यादव और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान राजद के ही राजनीति प्रसाद ने जो किया था, वो संसदीय इतिहास के शर्मनाक वाकयों में से एक था. जब भी महिला आरक्षण की बात होती थी, इन दलों में एक विचित्र तिलमिलापन नजर आता था.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 16, 2026, 02:26 PM IST

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पुराना संसद भवन (File Photo)
पुराना संसद भवन (File Photo)

मोदी सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक और डिलिमिटेशन कानून में संशोधन के लिए गुरुवार, 16 अप्रैल से संसद का विशेष सत्र बुलाया है. सरकार ने संशोधन विधेयक पेश कर दिया है और उस पर बहस चल रही है. महिला आरक्षण बिल की जब बात होती है तो जेहन में पहले के कुछ वाकये याद आ जाते हैं. सबसे पहले सितंबर, 1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी. देवेगौड़ा की सरकार ने महिला आरक्षण बिल को पेश किया था. उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी और डॉ. मनमोहन सिंह की सरकारों ने भी इसको लेकर कोशिशें कीं, लेकिन नाकाम रहे थे. 2023 में पीएम मोदी की सरकार ने इसे सफलतापूर्वक पारित कराने में सफलता हासिल की थी. 1998 में इस बिल को पेश करने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद ने कुछ ऐसा किया था कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित सभी मंत्री और विपक्ष के कई नेता भी हैरान रह गए थे. 

सुरेंद्र प्रसाद यादव ने जो किया, वो आज भी याद है

हम बात कर रहे हैं 13 जुलाई, 1998 की. संसद के मानसून सत्र में तत्कालीन वाजपेयी सरकार के कानून मंत्री एम. थंबीदुरै ने महिला आरक्षण बिल पेश करने की कोशिश की थी. उनकी ओर से महिला आरक्षण विधेयक पेश करते हुए राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया था. तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मौजूदगी में इन दोनों के सांसद वेल में पहुंच गए. इस बीच राजद के सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने तत्कालीन गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी से महिला आरक्षण बिल की कॉपी छीनकर फाड़ दिया था. 

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सदन में इस अप्रत्याशित घटना से सभी हैरान रह गए थे. न केवल सत्तापक्ष के बल्कि विपक्ष के भी सदस्य राजद सांसद की इस हरकत से हक्के बक्के रह गए थे. सुरेंद्र प्रसाद यादव तब बिहार के जहानाबाद से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे. सत्तापक्ष ने जब राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं पर दबाव बनाया कि इस अप्रत्याशित व्यवहार के लिए सुरेंद्र प्रसाद यादव के खिलाफ कार्रवाई करे तो पार्टी ने बयान दिया था कि बिना चर्चा किए इस बिल को पेश किया गया, इसलिए सुरेंद्र प्रसाद यादव को गुस्सा आ गया था.

13 महीने बाद फिर से लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें सुरेंद्र प्रसाद यादव हार गए थे. उसके बाद वे बिहार की ही राजनीति में बने रहे और बेलागंज विधानसभा सीट से चुनाव जीतते रहे. अगस्त 2022 में जब नीतीश कुमार ने पाला बदलकर राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब सुरेंद्र प्रसाद यादव को सहकारिता मंत्री बनाया गया था. उस समय जब उनसे महिला आरक्षण बिल फाड़ने को लेकर सवाल पूछा गया था, तब उन्होंने कहा था कि उनके सपने में बाबा साहब आए थे और उन्होंने ऐसा करने को कहा था. 

महिला आरक्षण बिल को लेकर राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी का रुख प्रारंभ से ही विरोध करने का रहा है. यहां तक कि एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने भी इस बिल को लेकर शुरुआत में विरोध वाला रवैया अपनाया था. 2009 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार में इस बिल को पेश किया गया था, तब जेडीयू के शरद यादव ने इसका खुलकर विरोध किया था. उन्होंने तो इस बिल के विरोध में सुकरात की तरह जहर खाने की भी बात कही थी.

राजनीति प्रसाद ने सुरेंद्र प्रसाद यादव की नकल की थी

वाजपेयी सरकार की तरह मनमोहन सिंह की सरकार ने भी महिला आरक्षण विधेयक को पास कराने की कोशिश की थी. राज्यसभा में इसे पारित भी करा लिया गया था, लेकिन इस दौरान जो कुछ भी सदन में हुआ था, वो 13 जुलाई, 1998 की घटना की पुनरावृत्ति थी. 

हुआ यूं कि 8 मार्च, 2010 को राज्यसभा में इस बिल पर बहस चल रही थी. समाजवादी पार्टी के नंद किशोर यादव और कमाल अख्तर तब तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी की टेबल पर चढ़ गए थे. नंद किशोर यादव ने माइक्रोफोन उखाड़ दी थी और उस समय राष्ट्रीय जनता दल के राजनीति प्रसाद ने विधेयक की कॉपी फाड़कर सभापति की ओर फेंका था. 

उस समय समाजवादी पार्टी को वीरपाल सिंह यादव, लोजपा के साबिर अली, राष्ट्रीय जनता दल के सुभाष यादव और निर्दलीय एजाज अली ने भी चर्चा में व्यवधान डालने की भरपूर कोशिश की थी. इन सांसदों को तब निलंबित कर दिया गया था. अगले दिन 9 मार्च को बिल राज्यसभा से दो तिहाई बहुमत से पारित करा लिया गया था. तब भाजपा, वामदलों ने इस बिल को समर्थन दिया था.

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