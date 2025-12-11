Advertisement
Bihar Politics: कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे?

Bihar News: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार राजनीति में आएंगे या नहीं, यह कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा. ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है. सवाल यह है कि खुद को परिवारवाद से दूर रखने के चक्कर में नीतीश कुमार कहीं पार्टी के भविष्य को अंधेरे में तो नहीं झोंक रहे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 11, 2025, 11:39 AM IST

बेटे निशांत कुमार के साथ मुख्यमंत्री (फाइल फोटो)
Nishant Kumar News: कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि निशांत कुमार राजनीति में कब आएंगे? दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार एक बार फिर से सुर्खियों में आ गए हैं. सीएम नीतीश की पार्टी जनता दल यूनाइटेड (JDU) में एक बार फिर से निशांत की डिमांड तेज हो गई है. पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक चाहता है कि निशांत राजनीति में आएं और पार्टी की कमान संभालें. लेकिन यह कब होगा, कैसे होगा, होगा भी या नहीं होगा. ये कुछ बड़े सवाल हैं जिनका उत्तर नहीं मिल रहा है. 

बता दें कि समाजवादी विचारधारा को मानने वाले नेताओं में नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता बचे हैं, जो परिवारवाद से बचे हुए हैं. हालांकि, इसका दुष्प्रभाव यह है कि जेडीयू के पास नीतीश कुमार के बाद कोई चेहरा नहीं दिख रहा है. वहीं बाकी सभी दलों में नया नेतृत्व तैयार हो चुका है. नीतीश के धुर-विरोधी लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की कमान अब पूरी तरह से तेजस्वी यादव के हाथों में आ चुकी है. लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अब वह अपनी पार्टी बना चुके हैं. 

बिहार भाजपा को भी सम्राट चौधरी के रूप में एक युवा चेहरा मिल गया है. रामविलास पासवान ने भी दुनिया को अलविदा कहने से पहले अपने बेटे चिराग पासवान को सियासी गुर सिखा दिए थे और आज चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं. कभी नीतीश के शागिर्द रहे जीतनराम मांझी भी अपनी पार्टी की कमान बेटे संतोष सुमन को सौंप चुके हैं. यही नहीं उपेंद्र कुशवाहा ने भी अपने बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार में मंत्री बनवाकर अपना सियासी उत्तराधिकारी चुन लिया है. ऐसे में जनता दल यूनाइटेड में पीढ़ीगत परिवर्तन या फिर जेनरेशन शिफ्ट कब होगा? यह सवाल उतना ही ऐतिहासिक है, जितना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा?

