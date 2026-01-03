जहां होगी चुनाव वहीं चलेंगी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, ऋतु जायसवाल का मोदी सरकार पर तंज

Bihar Politics: देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है. आरजेडी बिहार महिला मोर्चा की पूर्व अध्यक्ष ऋतु जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने आरोप लगाया है कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और जहां चुनाव होता है, वहीं इस ट्रेन की घोषणा कर दी जाती है. ऋतु जायसवाल ने अपने पोस्ट में लिखा कि जब बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले थे, तब यह घोषणा की गई थी कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच चलाई जाएगी. बिहार चुनाव समाप्त होने के बाद भी यह ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच शुरू नहीं हो सकी और वादा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गया. अब पश्चिम बंगाल और असम में चुनाव होने वाले हैं तो इस ट्रेन को इन दोनों राज्यों में चलाने का ऐलान किया गया है.

उन्होंने आगे कहा कि अब पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही एक बार फिर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की नई घोषणा कर दी गई है. इस बार कहा जा रहा है कि यह ट्रेन हावड़ा (कोलकाता) से कामाख्या (गुवाहाटी) के बीच चलेगी. ऋतु जायसवाल का आरोप है कि पहले बिहार से किए गए वादे को नजरअंदाज कर दिया गया और अब चुनावी जरूरतों के हिसाब से ट्रेन का रूट बदल दिया गया है.

ऋतु जायसवाल ने तंज कसते हुए कहा कि 'जहां चुनाव हो, वहीं देश की पहली स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चला दो' उन्होंने इसे जनता की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि बिहार के लोगों से किया गया वादा पूरा नहीं किया गया. इस बयान के बाद वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर राजनीतिक बहस और तेज हो गई है. विपक्ष इसे चुनावी लॉलीपॉप बता रहा है, जबकि अब सबकी नजर सरकार की ओर है कि बिहार से जुड़े इस वादे पर वह क्या रुख अपनाती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: लालू यादव का यह बंगला भी विरोधियों के निशाने पर आया, अब क्या करेंगे RJD अध्यक्ष?