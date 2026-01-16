'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही समीक्षा सार्थक होगी', रोहिणी आचार्य का एक और X बम

Bihar Politics News​: करीब एक महीने के यूरोप प्रवास के बाद बिहार लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव अब पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हैं. तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राजद की बड़ी बैठक बुला ली. बैठक में पार्टी के सांसदों के अलावा कोर कमेटी के मेंबर शामिल हैं. बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चिंतन किया जाएगा. बैठक को लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बैठक हो रही है. देखना है कि इसमें क्या फैसला लिया जाएगा. हालांकि तेजस्वी यादव की इस बैठक पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भी नजर है.

'पब्लिक सब जनती-समझती है'

उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, 'समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है. 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जनती-समझती ही है.

'परायों की जरूरत नहीं होती'

बता दें कि ये पहली बार नहीं जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा हो. इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, 'बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी "बड़ी विरासत" को तहस - नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, "अपने" और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी "नए बने अपने" ही काफी होते हैं. हैरानी तो तब होती है , जब "जिसकी" वजह से पहचान होती है , जिसकी वजह से वजूद होता है , उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आ कर मिटाने और हटाने पर "अपने" ही आमादा हो जाते हैं. जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है. तब "विनाशक" ही आँख - नाक और कान बन बुद्धि - विवेक हर लेता है.'

