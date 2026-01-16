Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3076485
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही समीक्षा सार्थक होगी', रोहिणी आचार्य का एक और X बम

Rohini Acharya Post​: रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है.'

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 16, 2026, 03:08 PM IST

Trending Photos

'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही समीक्षा सार्थक होगी', रोहिणी आचार्य का एक और X बम (फाइल फोटो)
'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही समीक्षा सार्थक होगी', रोहिणी आचार्य का एक और X बम (फाइल फोटो)

Bihar Politics News​: करीब एक महीने के यूरोप प्रवास के बाद बिहार लौटे राजद नेता तेजस्वी यादव अब पॉलिटिक्स में सक्रिय हो गए हैं. तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को राजद की बड़ी बैठक बुला ली. बैठक में पार्टी के सांसदों के अलावा कोर कमेटी के मेंबर शामिल हैं. बैठक में पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर चिंतन किया जाएगा. बैठक को लेकर सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि बैठक हो रही है. देखना है कि इसमें क्या फैसला लिया जाएगा. हालांकि तेजस्वी यादव की इस बैठक पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की भी नजर है. 

'पब्लिक सब जनती-समझती है'
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से तेजस्वी यादव और उनके इर्द गिर्द मौजूद लोगों पर हमला बोलते हुए एक्स पर लिखा, 'समीक्षा का दिखावा करने से ज्यादा जरूरी 'खुद' आत्म - मंथन ' करने और जिम्मेदारी लेने की है. 'अपने' इर्द - गिर्द कब्ज़ा जमाए बैठे चिन्हित 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का साहस दिखाने के बाद ही किसी भी प्रकार की समीक्षा की सार्थकता साबित होगी. बाकी तो ये जो पब्लिक है न , वो सब जनती-समझती ही है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

'परायों की जरूरत नहीं होती'
बता दें कि ये पहली बार नहीं जब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट कर तंज कसा हो. इससे पहले उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था, 'बड़ी शिद्दत से बनायी और खड़ी की गयी "बड़ी विरासत" को तहस - नहस करने के लिए परायों की जरूरत नहीं होती, "अपने" और अपनों के चंद षड्यंत्रकारी "नए बने अपने" ही काफी होते हैं. हैरानी तो तब होती है , जब "जिसकी" वजह से पहचान होती है , जिसकी वजह से वजूद होता है , उस पहचान, उस वजूद के निशान को बहकावे में आ कर मिटाने और हटाने पर "अपने" ही आमादा हो जाते हैं. जब विवेक पर पर्दा पड़ जाता है, अहंकार सिर पर चढ़ जाता है. तब "विनाशक" ही आँख - नाक और कान बन बुद्धि - विवेक हर लेता है.'

यह भी पढ़ें: '94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश

TAGS

rohini acharya postRohini Acharya

Trending news

rohini acharya post
'इर्द-गिर्द बैठे 'गिद्धों' को ठिकाने लगाने का...', रोहिणी आचार्य का एक और X बम
CM Nitish Samriddhi Yatra
चनपटिया चीनी मिल चालू होगी, कुमारबाग में औद्योगिक क्षेत्र की होगी स्थापना
CM Nitish
'94 लाख गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए...', समृद्धि यात्रा के दौरान बोले सीएम नीतीश
Bagaha Road Accident
रोजमर्रा की राह बनी मौत की वजह, बगहा में सड़क हादसे ने छीन लिया शिक्षक का जीवन
BJP president election
BJP President Election: पीएम मोदी, अमित शाह सहित 5708 वोटर चुनेंगे नया अध्यक्ष
Rabri Devi
आरोप तय किए जाने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंचीं राबड़ी देवी
Ranchi News
ईडी ऑफिस में कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी एसएसपी की होगी
Ranchi police
ईडी अधिकारियों के खिलाफ रांची पुलिस की जांच पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
Jamui News
जर्जर भवन, न बिजली-शौचालय... रंगनिया प्राथमिक विद्यालय की बदहाली देख BDO दंग
Pawan Singh
पवन सिंह और आस्था सिंह की रोमांटिक जोड़ी ने तोड़ा रिकॉर्ड, 'ओढ़निया ऐ गोरी' यूट्यूब