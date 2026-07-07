कौन हैं अभिषेक कुमार 'बंटी', जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी?

संजय सरावगी ने भी दी बधाई

बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार के रूप में अभिषेक कुमार बंटी की घोषणा पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मैं केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्र नेतृत्व को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी-NDA प्रत्याशी घोषित किया गया है. अभिषेक कुमार जमीनी स्तर पर बांकीपुर के कार्यकर्ता रहे हैं. बूथ अध्यक्ष रहें, मंडल में मंत्री रहें, मंडल में महामंत्री रहें... तो अभिषेक कुमार को मेरी बहुत-बहुत शुमकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुमकामनाएं और निश्चित रूप से नागरिकों का जो समर्थन है उससे बड़ी जीत होगी.