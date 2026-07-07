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कौन हैं अभिषेक कुमार 'बंटी', जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी?

Bankipur Vidhan Sabha Seat: अभिषेक कुमार का नाम सामने आने के बाद सूबे के सियोसी गलियारों में भले ही कुछ लोग हैरान हों, लेकिन संगठन के भीतर इसे एक समर्पित कार्यकर्ता को मिला इनाम माना जा रहा है.

Written ByShailendra
Published: Jul 07, 2026, 11:21 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 11:21 PM IST
कौन हैं अभिषेक कुमार 'बंटी', जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी?
Image Credit: (File Photo) कौन हैं अभिषेक कुमारSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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