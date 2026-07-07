कौन हैं अभिषेक कुमार 'बंटी', जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर उपचुनाव के लिए बनाया प्रत्याशी?

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पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार को अपना उम्मीदवार घोषित किया है. 7 जुलाई, 2026 दिन मंगलवार को पार्टी आलाकमान की ओर से अधिकारिक तौर पर उनके नाम पर मुहर लगाई गई. अभिषेक कुमार का नाम सामने आने के बाद सूबे के सियोसी गलियारों में भले ही कुछ लोग हैरान हों, लेकिन संगठन के भीतर इसे एक समर्पित कार्यकर्ता को मिला इनाम माना जा रहा है. चलिए जानते हैं कि कौन हैं अभिषेक कुमार, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के बेहद करीबी.
कौन हैं अभिषेक कुमार?
अभिषेक कोई नए नेता नहीं हैं, बल्कि बीजेपी की युवा विंग (BJYM) के उपाध्यक्ष हैं. वे पटना महानगर युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं. वह 2 बार मंडल अध्यक्ष और मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं. उन्होंने पटना के कृष्णा नगर और गौतम बुद्ध मंडल में संगठनात्मक स्तर पर भी काफी काम किया है. वह कायस्थ समाज के सक्रिय सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. वह मूल रूप से पटना के ही रहने वाले हैं और बोरिंग रोड इलाके में रहते हैं. पिछले लगभग 25 वर्षों से वे लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं.
नितिन नवीन ने दी बधाई
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर अभिषेक कुमार सिन्हा को बधाई दी. उन्होंने लिखा कि बांकीपुर के लाल और पार्टी के एक जमीनी, स्थानीय और युवा कार्यकर्ता, जिन्होंने बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया, ऐसे अभिषेक कुमार सिन्हा 'बंटी' को बीजेपी प्रत्याशी बनाये जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं. बांकीपुर की देवतुल्य जनता ने मुझे अपनी सेवा का अवसर दिया. निश्चित रूप से, बांकीपुर के मेरे परिवारजन अभिषेक कुमार सिन्हा को भी इस बार अपनी सेवा का अवसर देकर आशीर्वाद प्रदान करेंगे.
संजय सरावगी ने भी दी बधाई
बांकीपुर उपचुनाव के उम्मीदवार के रूप में अभिषेक कुमार बंटी की घोषणा पर बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि मैं केंद्रीय चुनाव समिति और केंद्र नेतृत्व को बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं कि अभिषेक कुमार को बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव से बीजेपी-NDA प्रत्याशी घोषित किया गया है. अभिषेक कुमार जमीनी स्तर पर बांकीपुर के कार्यकर्ता रहे हैं. बूथ अध्यक्ष रहें, मंडल में मंत्री रहें, मंडल में महामंत्री रहें... तो अभिषेक कुमार को मेरी बहुत-बहुत शुमकामनाएं और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुमकामनाएं और निश्चित रूप से नागरिकों का जो समर्थन है उससे बड़ी जीत होगी.