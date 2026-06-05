लोकसभा चुनाव में करारी हार और विधानसभा चुनाव में केवल प्रचार, अब पॉलिटिक्स में दिखेगा पवन सिंह का पावर!

Pawan Singh: भारतीय जनता पार्टी ने भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बिहार एमएलसी चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है. इसके बाद अब कहा जाने लगा है कि पवन सिंह का अब पावर पॉलिटिक्स में भी दिखेगा! क्योंकि भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के 'पावरस्टार' पवन सिंह अपनी एक्टिंग और सिंगिंग के जरिए लोगों को दिलों पर राज करते हैं. वहीं, सियासी गलियारे में भी लगातार सुर्खियां में रहते हैं. अब भारतीय जनता पार्टी के इस तोहफे से पवन सिंह के फैन बहुत खूब होंगे. चलिए भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह के बारे में सबकुछ जानते हैं.

दरअसल, लोकसभा चुनाव 2024 में पवन सिंह ने काराकाट सीट करारी हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में वह बीजेपी के लिए सिर्फ स्टार प्रचारक की भूमिका में नजर आए. तब सवाल उठ रहा था कि क्या पवन सिंह का राजनीतिक करियर यहीं थम गया या फिर यह तूफान से पहले की शांति है? मगर, अब पॉलिटिक्स में पवन सिंह का असली 'पावर' दिखने वाला है.

लोकसभा की हार से लिया बड़ा सबक

काराकाट लोकसभा चुनाव में निर्दलीय उतरकर पवन सिंह ने भारी भीड़ जुटाई. मगर, उस भीड़ को पवन सिंह जीत के आंकड़ों में नहीं बदल पाए. सियासी हलकों में अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि लोकसभा चुनाव में मिली इस हार ने पवन सिंह को एक बड़ा सबक दिया था. उनको ये मालूम हो गया कि सिर्फ स्टारडम से चुनाव नहीं जीते जाते, मजबूत संगठन और जमीनी रणनीति भी जरूरी होती है. इसके बाद वह बीजेपी में दोबारा लौटे.

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विधानसभा चुनाव में पवन सिंह के प्रचार का जादू

इसके बाद हुए बिहार विधानसभा चुनावों में पवन सिंह खुद भले ही मैदान में नहीं उतरे. मगर, उन्होंने कई सीटों पर एनडीए के लिए ताबड़तोड़ रैलियां और सभाएं की. जहां-जहां 'पावरस्टार' का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां जनसैलाब उमड़ पड़ा. इस प्रचार ने यह साबित कर दिया कि चुनावी हार के बाद भी पवन सिंह का क्रेज रत्ती भर भी कम नहीं हुआ था.

अब भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह को बिहार एमएलसी चुनाव में टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया है. माना जा रहा है कि पवन सिंह का धैर्य और पार्टी के प्रति समर्पण काम आया. अब वह एमएलसी बनकर पॉलिटिक्स में अपना पावर दिखाएंगे!

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