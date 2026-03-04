बिहार का अगला 'बॉस' कौन? भाजपा के 3 महारथियों का रिपोर्ट कार्ड

Bihar Politics: बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी में जुट गई है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 15 से 18 मार्च के बीच इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी राज्य में पहली बार अपना मुख्यमंत्री बना सकेगी. मुख्यमंत्री पद के लिए भाजपा में 3 नाम अभी सामने आए हैं. पहला नाम है नित्यानंद राय का, दूसरा सम्राट चौधरी का और तीसरा डॉ. प्रेम कुमार का. आइए, इन तीनों दावेदारों की मजबूती और कमजोरी पर बात करते हैं:

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय

यादव समुदाय से आते हैं और भाजपा आलाकमान के सबसे विश्वस्त चेहरों में से एक माने जाते हैं. अमित शाह के करीबी माने जाते हैं.

मजबूती: उनकी सबसे बड़ी मजबूती यादव समुदाय से होना है. इस बल पर वे तेजस्वी यादव और राजद के कोर वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं. केंद्र में लंबे समय से मंत्री रहने के कारण वे प्रशासनिक क्षमता भी साबित कर चुके हैं.

कमजोरी: उनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि वे लंबे समय से राज्य की राजनीति से दूर दिल्ली में सक्रिय हैं. स्थानीय विधायकों से जुड़ाव में उन्हें परेशानी हो सकती है.

डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी

सम्राट चौधरी बिहार के दूसरे सबसे ताकतवर कुशवाहा समाज से आते हैं. वे नीतीश कुमार की तरह लव कुश समीकरण को साध सकते हैं और आक्रामक तेवर रखते हैं.

मजबूती: अभी वे सरकार और संगठन दोनों में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. भाजपा विधायक दल के नेता हैं और नीतीश कुमार के कोर वोट बैंक कुर्मी और कुशवाहा में इनकी गहरी पैठ है. सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने विधानसभा चुनाव प्रचार में उनके चुनाव क्षेत्र में कहा था कि वे सम्राट चौधरी को बड़ी भूमिका देने वाले हैं.

कमजोरी: बेहद आक्रामक बयानों के चलते सरकार कभी कभी बैकफुट पर चली जाती है. हाल ही में विधान परिषद में राबड़ी देवी के नेतृत्व में विपक्ष ने उनके इस्तीफे को लेकर आक्रामक मुद्रा अख्तियार कर लिया था. इसके अलावा बतौर गृह मंत्री वे राज्य में अभी तक खुद को साबित नहीं कर पाए हैं.

पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता डॉ. प्रेम कुमार

गया से कई बार के विधायक हैं और अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं. स्वभाव से नम्र होना इनकी सबसे बड़ी खासियत है.

मजबती: दशकों से विधायक रहे हैं और प्रशासनिक अनुभव भी रखते हैं. इनकी बेदाग छवि इन्हें बाकियों से अलग करती है. अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं, जो बिहार में साइलेंट वोटर है. सबसे बड़ी बात यह कि पार्टी में सर्वस्वीकार्य हैं.

कमजोरी: नित्यानंद राय और सम्राट चौधरी की तुलना में लो प्रोफाइल माने जाते हैं. ब्रांडिंग के क्षेत्र में पीछे हैं और बाकी दोनों की अपेक्षा थोड़े शांत पड़ जाते हैं.

