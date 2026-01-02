Who is Girdhari Lal Sahu: कौन हैं गिरधारी लाल साहू, जिसने बिहार की लड़कियों पर की गंदी बयानबाजी

Who is Girdhari Lal Sahu: सर्दी के मौसम में देश की सियासत को उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति ने एक बयान देकर गर्मा दिया है. जिसके बाद से मंत्री के पति की जमकर आलोचना हो रही है. विपक्ष माफी मांगने की मांग कर रहा है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू से माफी मांगने के लिए कहा है. दरअसल, गिरधारी साहू ने बिहार की लड़कियों को लेकर गंदी बयानबाजी की थी, जिससे के बाद ये बखेड़ा खड़ा हो गया. चलिए जनाते हैं कि आखिर कौन हैं गिरधारी लाल साहू?

कौन हैं गिरधारी लाल साहू, जानिए

उत्तराखंड सरकार में मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू हैं. बीजेपी से गिरधारी लाल साहू जुड़े हुए हैं. गिरधारी लाल साहू की पत्नी रेखा आर्य सोमेश्वर विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी की विधायक हैं.गिरधारी लाल साहू की पत्नी पुष्कर सिंह धामी सरकार में मंत्री हैं.

गिरधारी लाल साहू का ये है पूरा बयान

सोशल मीडिया पर गिरधारी लाल साहू का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कह रहे हैं कि बिहार में 20-25 हजार रुपए में लड़कियां मिल जाती हैं. अल्मोड़ा के सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र के एक कार्यक्रम का ये वीडियो क्लिप है. कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गिरधारी लाल साहू अपने सामने बैठे एक युवा कार्यकर्ता से उसकी उम्र पूछते हैं और कहते हैं कि नवीन, तुम्हारी उम्र कितनी है बेटा? तुम अभी भी जवान हो. तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है. तो क्या बुढ़ापे में शादी करोगे? अब तक तो तुम्हारे तीन-चार बच्चे हो गए होते. हम तुम्हारे लिए बिहार से लड़की ले आते. बिहार में 20-25 हजार में मिल जाती है. मेरे साथ आओ, तुम्हारी शादी करवा देते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बयान पर गिरधारी लाल साहू की सफाई

बिहार की लड़कियों पर की गई अपनी टिप्पणी पर जब विवाद बढ़ने लगा तो गिरधारी लाल साहू ने अपनी सफाई दी. उन्होंने एक वीडियो जारी कर कहा कि अपने भाषण के दौरान, मैंने मजाकिया अंदाज में अपने दोस्त की शादी के बारे में बात की, जिसे मेरे विरोधी और कांग्रेस पार्टी समाज में तोड़-मरोड़कर गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, जो गलत और बेबुनियाद है. जहां तक बेटियों के सम्मान की बात है, मैं हर साल बरेली में श्री रामलीला में 101 गरीब बेटियों की शादी करवाता हूं और लंबे समय से ऐसा कर रहा हूं, अपनी श्रद्धा से उनकी शादियों में योगदान दे रहा हूं. मैं सोमेश्वर विधानसभा क्षेत्र सहित पूरे राज्य और देश की बेटियों का देवी की तरह सम्मान और स्वागत करता हूं. विरोधी और कांग्रेस मेरे भाषण को तोड़-मरोड़कर फायदा उठाना चाहते हैं. फिर भी, अगर मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंची है या बुरा लगा है, तो मैं हाथ जोड़कर उन सभी से माफी मांगता हूं.

यह भी पढ़ें: Girdhari Lal Sahu Remark: उत्तराखंड की मंत्री रेखा आर्य के पति गिरधारी लाल साहू की गंदी बात के बाद मचा बवाल