कौन हैं IAS नीलेश रामचंद्र देवरे, जिनको लेकर बिहार विधानसभा में छिड़ी जंग, विवाद की वजह भी जानें

Politics On IAS Neelesh Ramchandra Devre: IAS नीलेश रामचंद्र देवरे के चार्टर प्लेन से सफर करने पर बिहार की सियासत में घमासान मचा हुआ है. विपक्ष ने इसे भ्रष्टाचार से जोड़ते हुए जांच की मांग की है. वहीं मंत्री अशोक चौधरी के मुताबिक, IAS देवरे के शानदार कार्यों से परेशान होकर उनका विरोध किया जा रहा है. अशोक चौधरी ने इसे दलित सम्मान से भी जोड़ दिया है.

Last Updated: Feb 18, 2026, 02:32 PM IST

IAS Neelesh Ramchandra Devre Controversy: बिहार में इन दिनों IAS अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे काफी चर्चा हो रही है. उनका परिवार सहित प्राइवेट चार्टर प्लेन से यात्रा करने मामला अब सिर्फ प्रशासनिक नहीं, बल्कि पूरी तरह राजनीतिक रंग ले चुका है. विपक्ष जहां इसे विशेष सुविधा और नियमों के उल्लंघन से जोड़ रहा है. वहीं सरकार इसे अनावश्यक विवाद और राजनीतिक प्रोपेगेंडा बता रही है. सदन में इस मामले को उठाते हुए राजद विधायक राहुल कुमार ने कहा कि बिहार सरकार का पदाधिकारी चार्टड प्लेन में घूम रहे है और सरकार चुपचाप बैठी है. उन्होंने पूछा कि सरकारी अधिकारी के पास चार्टर प्लेन से यात्रा करने के लिए लाखों रुपए कहां से आए? क्या बिहार सरकार का पदाधिकारी चार्टर प्लेन से घूमने की क्षमता रखता है? सरकार को इसकी जांच कराने की जरूरत है. उन्होंने इसे पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला बताया. 

इसमें इतनी हाय-तौबा क्यों मची है- मंत्री अशोक चौधरी

वहीं मंत्री अशोक चौधरी ने आईएएस नीलेश रामचंद्र देवरे का बचाव करते हुए इस मामले को दलितों के सम्मान से जोड़ दिया. मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि निलेश रामचंद्र देवरे एक अच्छे पदाधिकारी हैं. यह घटना पिछले साल जुलाई की है. सीएम नीतीश कुमार के साथ मैं भी उसी विमान से गया था. उन्होंने आगे कहा कि जब हवाई जहाज वापस बिहार आ रहा था. तो मान लीजिये कि किसी विभाग का कोई डायरेक्टर भी उसमें अपने परिवार को लेकर आ गया, तो इसमें कौन सी हाय तौबा हो गई? कौन सी परेशानी हो गई? अशोक चौधरी ने कहा कि जब प्लेन खाली आ रहा है, कोई भी वापस आ जाता है.

मंत्री अशोक चौधरी ने विपक्ष को लताड़ा

अशोक चौधरी ने विपक्ष को लताड़ते हुए कहा कि क्या दलित और बैकवर्ड को हवाई जहाज में चलने का अधिकार नहीं है? कौन सा पाप कर दिए वो? प्लेन आ रहा है मुख्यमंत्री के लिए, डायरेक्टर सिविल एविएशन, वो भी आ गए उसमें, अपने परिवार को लेकर. नहीं तो वो प्लेन खाली आता. मंत्री अशोक चौधरी ने आईएएस नीलेश देवरा की तारीफ करते हुए कहा कि जब वे (नीलेश रामचंद्र देवरे) स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ थे, तब उन्होंने सप्लाई से जुड़े 15 लोगों पर कार्रवाई की थी. उनका आरोप है कि ये लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे और उसी कार्रवाई की वजह से अब विवाद खड़ा किया जा रहा है.

IAS निलेश रामचंद्र देवरे के बारे में पूरी जानकारी

नीलेश रामचंद्र देवरे, मूल रूप से महाराष्ट्र के रहने वाले हैं और बिहार कैडर के 2011 बैच के आईएएस अधिकारी हैं. उन्होंने जनवरी 2026 में ही बिहार के पर्यटन विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाला है. इसके साथ ही वे नागरिक विमानन विभाग के विशेष सचिव बनाए गए हैं. इस विभाग में वे विशेष सचिव और प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी भी देख रहे हैं. इसके अतिरिक्त उनके पास बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड (BMSICL) के प्रबंध निदेशक (MD) का अतिरिक्त प्रभार भी है. इससे पहले वे मंत्रिमंडल सचिवालय में विशेष सचिव थे. इसके अलावा वे बिहार के कई जिलों जैसे मधुबनी, सारण, बांका और पश्चिम चंपारण के जिलाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.

