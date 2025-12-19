कौन हैं इल्तिजा मुफ्ती और सुमैया राणा, जिन्होंने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

Nitish Kumar Naqab Controversy: बिहार के सीएम नीतीश कुमार का एक मुस्लिम महिला का एक सार्वजनिक कार्यक्रम में बुर्का हटाने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. विपक्ष सीएम नीतीश पर पूरी तरह से हमलावर है. वहीं, बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर तक नीतीश कुमार का मुस्लिम महिला का नकाब हटाने को लेकर सियासी पारा हाई है. लखनऊ में सपा नेत्री सुमैया राणा और श्रीनगर में पीडीपी नेत्री इल्तिजा मुफ्ती ने हिजाब विवाद को लेकर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. चलिए जानते हैं कि कौन हैं इल्तिजा मुफ्ती और सुमैया राणा और क्या है पूरा मामला?

कौन हैं इल्तिजा मुफ्ती?

इल्तिजा मुफ्ती जम्मू और कश्मीर की एक राजनेता हैं. वह पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की सदस्य हैं. वह जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं. उनके दादा पीडीपी के संस्थापक मुफ्ती मोहम्मद सईद हैं. इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर में पली-बढ़ीं और सक्रिय रूप से राजनीति में शामिल हो गई हैं.

पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा ने सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन जाने से पहले पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ विरोध प्रदर्शन किया. उन्होंने 19 दिसंबर, 2025 दिन शुक्रवार को श्रीनगर के कोठीबाग पुलिस स्टेशन में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. यह शिकायत उस वायरल वीडियो के बाद आई है, जिसमें नीतीश कुमार बिहार में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान एक मुस्लिम महिला का नकाब खींचते हुए दिखे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

कौन हैं सुमैया राणा, जानिए

सुमैया राणा मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं. वह समाजवादी पार्टी की नेत्री हैं. जो साल 2020 में समाजवादी पार्टी में शामिल हुईं. सुमैया राणा साल 2019-2020 में देश भर में हुए सीएए (CAA) विरोधी प्रदर्शनों में शामिल रहीं थीं.

दरअसल, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेत्री सुमैया राणा को लखनऊ पुलिस ने घर में नजरबंद कर दिया है. उनके घर के बाहर सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. सुमैया राणा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लखनऊ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

क्या है पूरा मामला, जानिए

पटना में सीएम नीतीश कुमार के एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान नुसरत परवीन का बुर्का खींचा था. दरअसल, सीएम एक सरकारी मेडिकल कॉलेज भर्ती परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे थे. इसी दौरान नुसरत परवीन भी अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेने आईं थी. अपॉइंटमेंट लेटर देते वक्त सीएम नीतीश कुमार ने नुसरत परवीन का हिजाब खींचा था. इसके बाद विपक्ष नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साध रहा है.

यह भी पढ़ें: 'सीएम नीतीश ने जिस महिला हटाया था बुर्का, उसे जॉइनिंग के लिए मिलेगा वक्त'