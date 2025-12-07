Advertisement
Bihar Politics: कौन हैं जय सिंह राठौड़, जिन्हें तेज प्रताप यादव ने सौंपी JJD के प्रदेश अध्यक्ष की कमान

Tej Pratap Yadav News: तेज प्रताप यादव बिहार में जनशक्ति जनता दल की कमान अब जय सिंह राठौड़ को सौंपी है. इस पर जय सिंह राठौड़ ने कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 07, 2025, 10:41 AM IST

तेज प्रताप यादव-जय सिंह राठौड़
तेज प्रताप यादव-जय सिंह राठौड़

Tej Pratap Yadav Politics: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने के बाद तेजस्वी यादव जहां विदेश में छुट्टियां मनाने चले गए हैं, वहीं तेज प्रताप यादव अब अपने संगठन को मजबूत करने पर फोकस कर रहे हैं. तेज प्रताप यादव ने अपनी पार्टी जनशक्ति जनता दल में जय सिंह राठौड़ को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. जय सिंह राठौड़ को जनशक्ति जनता दल का बिहार प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल ने जय सिंह राठौड़ को अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने का पत्र जारी किया है. इस पर जय सिंह राठौड़ ने तेज प्रताप यादव का आभार जताते हुए कहा कि नेतृत्व ने उन पर जो भरोसा जताया है, वे उसे पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ निभाएंगे.

