समधन की सियासी धमक! जीतन राम मांझी के बेटे की सास बनीं विधायक

Bihar Chunav Result: समधन एक ऐसा रिश्ता, जो बेटे की पत्नी की मां का उसे पिता से रिश्ता होता है. खैर, ये रही नातेदारी की बात, लेकिन जब सियासत में समधन का जिक्र होने लगे तो समझिए समधन का रिश्ता कितना खास हो जाता है. अब जब सियासी हलकों में समधन की चर्चा हो रही है, फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम की समधन की बात ना हो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के साथ मांझी की समधन ने सियासी धमक दिखाई है!

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी के परिवार का प्रदर्शन शानदार रहा है. गया जिले की बाराचट्टी (सुरक्षित) विधानसभा सीट से उनकी समधन ज्योति मांझी ने जीत हासिल की है.

एनडीए (NDA) की तरफ से हम (HAM) की प्रत्याशी ज्योति मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार तनुश्री कुमारी को एक कड़े मुकाबले में 8,893 वोटों के अंतर से हरा दिया. जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी को कुल 1,08,271 वोट मिले. जबकि, उनकी प्रतिद्वंद्वी तनुश्री कुमारी को 99,378 वोट प्राप्त हुए. इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने भी इमामगंज (सुरक्षित) विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है.

गया जिले की बाराचट्टी और इमामगंज, ये दोनों जीतों का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्योति मांझी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. जबकि दीपा मांझी उनकी बहू हैं. इसके अलावा, ये जीतें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्योति मांझी उनकी सास और दीपा मांझी उनकी पत्नी हैं.

