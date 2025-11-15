Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3004647
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

समधन की सियासी धमक! जीतन राम मांझी के बेटे की सास बनीं विधायक

Bihar Chunav Result 2025: हम (HAM) की प्रत्याशी ज्योति मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार तनुश्री कुमारी को एक कड़े मुकाबले में 8,893 वोटों के अंतर से हरा दिया. जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी को कुल 1,08,271 वोट मिले.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 15, 2025, 11:21 AM IST

Trending Photos

कौन हैं जीतन राम मांझी की समधन? (File Photo)
कौन हैं जीतन राम मांझी की समधन? (File Photo)

Bihar Chunav Result: समधन एक ऐसा रिश्ता, जो बेटे की पत्नी की मां का उसे पिता से रिश्ता होता है. खैर, ये रही नातेदारी की बात, लेकिन जब सियासत में समधन का जिक्र होने लगे तो समझिए समधन का रिश्ता कितना खास हो जाता है. अब जब सियासी हलकों में समधन की चर्चा हो रही है, फिर केंद्रीय मंत्री जीतन राम की समधन की बात ना हो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में जीत के साथ मांझी की समधन ने सियासी धमक दिखाई है!

दरअसल, बिहार विधानसभा चुनाव परिणामों में पूर्व मुख्यमंत्री और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) के प्रमुख जीतन राम मांझी के परिवार का प्रदर्शन शानदार रहा है. गया जिले की बाराचट्टी (सुरक्षित) विधानसभा सीट से उनकी समधन ज्योति मांझी ने जीत हासिल की है.

एनडीए (NDA) की तरफ से हम (HAM) की प्रत्याशी ज्योति मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की उम्मीदवार तनुश्री कुमारी को एक कड़े मुकाबले में 8,893 वोटों के अंतर से हरा दिया. जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी को कुल 1,08,271 वोट मिले. जबकि, उनकी प्रतिद्वंद्वी तनुश्री कुमारी को 99,378 वोट प्राप्त हुए. इतना ही नहीं, जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी ने भी इमामगंज (सुरक्षित) विधानसभा सीट से जीत दर्ज की है. 

Add Zee News as a Preferred Source

गया जिले की बाराचट्टी और इमामगंज, ये दोनों जीतों का राजनीतिक महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि ज्योति मांझी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) पार्टी के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की समधन हैं. जबकि दीपा मांझी उनकी बहू हैं. इसके अलावा, ये जीतें हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ज्योति मांझी उनकी सास और दीपा मांझी उनकी पत्नी हैं.

यह भी पढ़ें: जीजा जी आउट, सालीजी इन! बिहार चुनाव रिजल्ट में ट्विस्ट ही ट्विस्ट

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav result

Trending news

bihar chunav result
समधन की सियासी धमक! जीतन राम मांझी के बेटे की सास बनीं विधायक
bihar chunav 2025
NDA की जीत और महागठबंधन की हार के 10 बड़े फैक्टर, पढ़ें बिहार चुनाव की गहन समीक्षा
Jharkhand news
झारखंड के 25 साल, सियासी उतार-चढ़ाव और विरोधाभासों के बावजूद अंगड़ाई ले रहे नए सपने
Bihar Chunav Result 2025
जीजा जी आउट, सालीजी इन! बिहार चुनाव रिजल्ट में ट्विस्ट ही ट्विस्ट
bihar chunav 2025
अब नीतीश की निष्ठा नहीं बदल पाएगी, इस कार्यकाल में NDA के होकर रह जाएंगे JDU अध्यक्ष
Jharkhand Foundation Day
झारखंड के स्थापना दिवस पर गूंजा शुभकामनाओं का स्वर, राष्ट्रपति और PM दी बधाई
bihar chunav 2025
नीतीश–मोदी की विकास छवि पर मुहर, NDA की ऐतिहासिक जीत का पूरा विश्लेषण
Ghatshila By Election Result 2025
Ghatshila Result 2025: झामुमो के सोमेश सोरेन की जीत, BJP के बाबूलाल सोरेन को हराया
bihar chunav 2025
अच्छा चुनाव लड़ रहे थे तेजस्वी, यात्रा निकालने राहुल गांधी आए और RJD को उड़ा ले गए!
bihar chunav 2025
जिसे पकड़ने के लिए पानी में कूद गए थे राहुल गांधी, वो 'मछली' तो हाथ से फिसल गई