KC Tyagi: कौन हैं केसी त्यागी, जिनके इस्तीफे से जेडीयू में मचा हड़कंप? अब क्या है आगे का प्लान

KC Tyagi Political Career: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अभी राज्यसभा चुनाव में मिली सफलता को इंज्वाय ही कर रही थी कि पार्टी को बड़ा झटका लगा है. जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है. जानकारी के मुताबिक केसी त्यागी ने जेडीयू के सदस्यता अभियान के समाप्त होने के बाद भी अपनी सदस्यता रिन्यू नहीं कराई है. उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा शेयर करते हुए लिखा कि वो अब जदयू की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और आगे सदस्यता नहीं लेंगे. इसी के साथ जेडीयू में केसी त्‍यागी का अध्‍याय समाप्‍त हो गया है.

कौन हैं केसी त्यागी और उनका राजनीतिक सफर?

बता दें कि केसी त्‍यागी का पूरा नाम किशन चंद त्‍यागी है और वे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के रहने वाले हैं. उन्होंने 1970 के दशक में राजनीति में कदम रखा था. करीब 50 साल के राजनीतिक सफर में उन्होंने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज कराई. 1977 में अखिल भारतीय युवा जनता पार्टी के महासचिव बने थे. 1980 में युवा लोक दल के उपाध्यक्ष बने थे. इसके बाद जनता दल के साथ जुड़े और 1989 में जनता दल के महासचिव की जिम्मेदारी निभाई. 1989 में उन्होंने हापुड़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के बुध प्रिया मौर्य को 33,254 वोटों के अंतर से हराकर संसद सदस्‍य बने. इसके बाद समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया और 1994 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर रहे.

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नीतीश कुमार के लिए मांगा था भारत रत्न

साल 2013 में जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने और नीतीश कुमार ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा. 2016 में तीसरी बार जेडीयू के मुख्य महासचिव बने. 2023 में निजी कारणों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया. हाल ही में उन्होंने नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग की थी. केसी त्यागी ने अपने पत्र में लिखा था कि जैसे पिछले साल चौधरी चरण सिंह और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया था, उसी तरह नीतीश कुमार भी इस सम्मान के हकदार हैं. हालांकि, उनकी मांग को पार्टी ने ही नजरअंदाज कर दिया था. तभी से वह पार्टी से नाराज बताए जा रहे थे.