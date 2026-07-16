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कौन हैं मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने राजद से दिया इस्तीफा और तेजस्वी यादव को कोसा

Who is Mrityunjay Tiwari: भागलपुर जिले के रहने वाले मृत्युंजय तिवारी हैं. वह राजद में ब्राह्मण के तौर पर बड़ा चेहरा माने जाते थे. वे टेलीविजन डिबेट्स में राजद की पॉलिसी के मजबूत सपोर्टर थे.

Written ByShailendra
Published: Jul 16, 2026, 09:20 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:25 PM IST
कौन हैं मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने राजद से दिया इस्तीफा और तेजस्वी यादव को कोसा
Image Credit: (Photo-AI) कौन हैं मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने राजद से दिया इस्तीफाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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