Mukesh Sahani: बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर से सन ऑफ मल्लाह तक... मुकेश सहनी ने पहली जंग तो जीत ली

Mukesh Sahani Political Power: 'सन ऑफ मल्लाह' के नाम से मशहूर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार चुनाव से पहले एक बड़ी जंग जीत ली है. एक लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार महागठबंधन के नेताओं ने उनको डिप्टी सीएम पद के लिए स्वीकार कर लिया है. महागठबंधन की आज (गुरुवार, 23 अक्टूबर) को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव को जहां सीएम पद के लिए चुना गया वहीं मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम पद के लिए हरी झंडी मिल गई. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने इस बात का ऐलान किया. गहलोत ने कहा कि महागठबंधन के जीतने पर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री होंगे. गहलोत ने आगे कहा कि सामाजिक समीकरणों के आधार पर अन्य उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे.

प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश साहनी ने कहा कि हमने भाजपा को तोड़ने के लिए हाथ में गंगाजल लेकर संकल्प लिया था. वह समय आ चुका है. अब हम बिहार में अपनी सरकार बनेंगे और भाजपा को यहां से भगाएंगे. सहनी ने कहा कि मैं साढ़े तीन साल से इस समय का इंतजार कर रहा था. भाजपा ने जिस तरह से हमारे विधायकों को तोड़ा, गरीब मल्लाह को रोड पर ला दिया. हमने संकल्प लिया था कि जब तक भाजपा को तोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं. महागठबंधन मजबूत है. हम सरकार बनाएंगे. बिहार चुनाव का ऐलान होने से पहले ही मुकेश सहनी ने अपने लिए डिप्टी सीएम का पद का रिजर्व कर लिया था. वह हर मंच से इस बात को दोहराते थे और अब उनकी डिमांड के आगे राजद-कांग्रेस को झुकना पड़ा. इससे मुकेश सहनी की पॉलिटिकल पॉवर का अंदाजा साफ लगता है.

मुकेश सहनी की पॉलिटिकल पॉवर

मुकेश सहनी मल्लाह जाति के ताल्लुक रखते हैं. बिहार में मछुआरों व नाविकों की जाति में आने वाले मल्लाह, साहनी, निषाद, बिंद जैसी अति पिछड़ी जातियों की आबादी 27.12 प्रतिशत के करीब है. 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने BJP के लिए प्रचार किया था. बाद में उन्होंने वीआईपी पार्टी बनाई. 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी महागठबंधन का हिस्सा थी. उन्होंने खुद तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन जीत नहीं सके थे. 2020 में हुए बिहार चुनाव में वह बिल्कुल आखिरी समय में एनडीए में शामिल हुए थे. तब बीजेपी ने उनको अपने कोटे से 11 सीटें दी थी और उनके 4 विधायक जीते थे. एनडीए सरकार में उनको मंत्री बनाया गया था. लेकिन जब नीतीश कुमार ने पाला बदला तो वह भी महागठबंधन में चले गए, जिसके चलते बीजेपी ने उनके चारो विधायकों को तोड़ लिया था. 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने तेजस्वी के साथ खूब मेहनत की, लेकिन एनडीए का विजय रथ रोक नहीं सके.

मुकेश सहनी का राजनीतिक सफर

राजनीति में आने से पहले मुकेश सहनी बॉलीवुड में स्टेज डिजाइनर के तौर पर काम करते थे. कहा जाता है कि महज 19 साल की उम्र में वह घर छोड़कर मुंबई भाग गए थे. कुछ दिनों बाद वापस गांव लौट आए, लेकिन उनका मन गांव में नहीं लगा. लिहाजा, फिर से मुंबई चले गए और शुरुआत में उन्होंने एक कॉस्मेटिक स्टोर में सेल्समैन की नौकरी की. इसके बाद उनके दिमाग में फिल्मों, सीरियल्स और शोज के सेट्स बनाने के बिजनेस का ख्याल आया. इस क्षेत्र में सफलता मिलने के साथ ही उन्होंने 'मुकेश सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड' नाम की कंपनी बनाई और खूब सारा पैसा और नाम कमाया. मुंबई से वापस आने के बाद बिहार की राजनीति में हाथ आजमाया और खुद को 'सन ऑफ मल्लाह' के रूप में उभारा. लोगों का तो यह भी कहना है कि बीजेपी ही उनको सियासय में लेकर आई और एनडीए सरकार में ही उनको मंत्री बनाया गया था.

