/कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा? जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक बंटी की जगह बनाया नया कैंडिडेट

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बीजेपी ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए अभिषेक कुमार सिन्हा की जगह नीरज कुमार सिन्हा को अपना उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने यह ऐलान अभिषेक कुमार के चुनाव से नाम वापस लेने के बाद किया है. अभिषेक कुमार सिन्हा ने एक दिन पहले ही अपना नामांकन दाखिल किया था. हालांकि, अब बीजेपी के नए प्रत्याशी के बारे में हर कोई जानना चाह रहा हैं कि आखिर कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा?
कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा?
नीरज कुमार सिन्हा 32 साल के बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के युवा चेहरों में से हैं. वह कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं. अपने राजनीतिक करियर के दौरान नीरज कुमार सिन्हा ने बूथ अध्यक्ष, मंडल महासचिव और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर काम किया है.
उन्होंने 2 बार मंडल अध्यक्ष के तौर पर भी काम किया है. हाल ही में बांकीपुर में नरेंद्र भारती मंडल के अध्यक्ष रहे. नीरज कुमार सिन्हा एक ऐसे परिवार से आते हैं, जिसका भारतीय जनता पार्टी से पुराना नाता है. नीरज कुमार सिन्हा के चाचा नरेंद्र भारती जनसंघ के वर्कर थे. 1984 में अपनी मौत से पहले बीजेपी से जुड़े थे. नरेंद्र भारती मंडल का नाम उनके सम्मान में रखा गया है.
बता दें कि बांकीपुर असेंबली उपचुनाव 30 जुलाई, 2026 को होगा और वोटों की गिनती 3 अगस्त को होगी.