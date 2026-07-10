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कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा? जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक बंटी की जगह बनाया नया कैंडिडेट

Who is Neeraj Kumar Sinha: नीरज कुमार सिन्हा 32 साल के बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के युवा चेहरों में से हैं. वह कई सालों से पार्टी से जुड़े हुए हैं. अपने राजनीतिक करियर के दौरान नीरज कुमार सिन्हा ने बूथ अध्यक्ष, मंडल महासचिव और बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष जैसे पदों पर काम किया है.

Written ByShailendra
Published: Jul 10, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:27 PM IST
कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा? जिन्हें बीजेपी ने बांकीपुर से अभिषेक बंटी की जगह बनाया नया कैंडिडेट
Image Credit: (File Photo) कौन हैं नीरज कुमार सिन्हा?Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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