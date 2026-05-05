Kerala Election Result 2026: कौन हैं पीके प्रवीण, जिन्होंने केरल में जलाई RJD की लालटेन, जानें उनके बारे में सब कुछ

Kerala Election Result 2026: असम और पश्चिम बंगाल के चुनावों समेत पांच राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं. इस बार बंगाल, तमिलनाडु और केरल में बड़ा उलटफेर देखने को मिला. तीनों राज्यों में सरकार बदल गई. लेफ्ट का इकलौता किला केरल भी हाथ से फिसल गया है और अब पूरे भारत में कहीं भी वामदलों की सरकार नहीं बची है. यहां कांग्रेस के अगुवाई वाले UDF ने वामदलों के LDF गठबंधन से सत्ता छीन ली. केरल में राजद ने लेफ्ट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके प्रदर्शन ने सभी को चौंका दिया. सत्ता विरोधी लहर के बाद यहां राजद उम्मीदवार पीके प्रवीण बड़ी जीत की हासिल की है.

वह कन्नूर जिले में आने कुथुपरांबा (Kuthuparamba) विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे. इस सीट पर वह कुल 16 राउंड की मतगणना तक आगे रहे और पीके प्रवीण ने जीत हासिल की. हालांकि, अंत में मार्जिन कम हो गया था. उन्होंने यूडीएफ के घटक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) की उम्मीदवार जयंथी राजन को 1286 वोटों के अंतर से हराया. इस सीट पर बीजेपी उम्मीदवार सिजिलाल तीसरे नंबर पर रहे.

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बता दें कि केरल विधानसभा चुनाव में राजद ने LDF गठबंधन में 3 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. इन सीटों में कन्नूर की कुथूपरंबा, कोजीकोड की वडकरा और वायनाड की कलपेट्टा शामिल हैं. अपने प्रत्याशियों का प्रचार करने के लिए तेजस्वी यादव भी आए थे. पार्टी को तीन में से एक सीट पर कामयाबी हासिल हुई है. यह पार्टी के लिए काफी बड़ी बात है.

कौन हैं पीके प्रवीण?

राजद के इकलौते विधायक पीके प्रवीण एक व्यवसायी हैं और उन्होंने अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और एम. फिल की डिग्री हासिल की है. चुनावी हलफनामे के अनुसार प्रवीण के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है. अपने चुनावी हलफनामे में प्रवीण ने लगभग 3.3 करोड़ रुपए की कुल संपत्ति दिखाई है. जिसमें 1.33 करोड़ रुपए की चल संपत्ति और 2.05 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति शामिल है. उनकी देनदारियां करीब 15 लाख रुपए हैं.