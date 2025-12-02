Who is Prem Kumar: कौन हैं प्रेम कुमार, जो बनेंगे बिहार विधानसभा का अध्यक्ष, जानिए दुल्हिनगंज से लेकर पटना तक का सफर

Bihar Assembly Speaker: प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार चुने गए बिहार विधानसभा के सदस्य हैं. प्रेम कुमार बीजेपी के विधायक हैं. 71 वर्षीय डॉ. प्रेम कुमार का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ हैं.
Who is Prem Kumar: बिहार में नई सरकार बनने के बाद विधानसभा का पहला सत्र एक दिसंबर से शुरू हो गया है. सत्र के पहले दिन निर्वाचित हुए विधायकों को शपथ दिलाया गया. इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए बीजेपी विधायक प्रेम कुमार ने नामांकन किया. माना जा रहा है कि वह निर्विरोध चुन लिए जाएंगे. 2 दिसंबर को सत्र का दूसरा दिन है और इसी दिन विधानसभा के स्पीकर प्रेम कुमार बनेंगे. चलिए जानते हैं कि कौन हैं प्रेम कुमार?
कौन हैं प्रेम कुमार, जानिए
प्रेम कुमार बीजेपी के विधायक हैं. 71 वर्षीय डॉ. प्रेम कुमार का जन्म 5 अगस्त 1955 को हुआ हैं. वह साल 2025 से बिहार विधानसभा के मौजूदा स्पीकर बनेंगे. प्रेम कुमार गया टाउन विधानसभा क्षेत्र से 9वीं बार चुने गए बिहार विधानसभा के सदस्य हैं. उन्होंने साल 1999 में मगध यूनिवर्सिटी से PhD पूरी की है.
दुल्हिनगंज मोहल्ले से शुरू हुआ सफर
प्रेम कुमार बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, जो गयाजी शहर के मखलौटगंज स्थित दुल्हिनगंज मोहल्ले में रहता था. उनके पिता श्याम नारायण राम यूनियन बैंक में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी थे. माता का नाम लालपरी देवी है. प्रेम कुमार की माता का साल 2010 में निधन हो गया है.
1990 में बीजेपी से जीत का सिलसिला जारी
साल 1977 में इमरजेंसी के बाद प्रेम कुमार ने बीजेपी का दामन थामा लिया. साल 1990 में बीजेपी ने प्रेम कुमार को गया शहरी सीट से प्रत्याशी बनाया. यहीं से उनकी चुनावी जीत का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज भी जारी है. साल 2025 के विधानसभा चुनाव में वह लगातार 9वीं बार जीत हासिल की.
सामने कोई भी हो, जीत प्रेम की होती
साल 1990 में सीपीआई के शकील अहमद खान प्रेम कुमार ने हराया था. साल 1995, 2000 और फरवरी 2005 में मसऊद मंजर को प्रेम कुमार ने चुनाव में करारी हार दी. अक्टूबर 2005 में कांग्रेस के संजय सहाय को हराया और साल 2010 में सीपीआई के जलालउद्दीन अंसारी को उन्होंने हराया. उन्होंने साल 2015 में कांग्रेस के प्रियरंजन उर्फ डिंपल को मात दी. साल 2020 और 2025 में लगातार दो बार कांग्रेस के अखौरी ओंकार नाथ श्रीवास्तव को हराकर जीत दर्ज की.
