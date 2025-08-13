Rajiv Pratap Rudy: कौन हैं राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 25 साल का दबदबा बरकरार रखा
Rajiv Pratap Rudy: कौन हैं राजीव प्रताप रूडी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 25 साल का दबदबा बरकरार रखा

Constitution Club Election: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने अपनी ही पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को 100 वोटों से शिकस्त दे दी. वह पिछले 4 बार से निर्विरोध चुने जा रहे थे.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 01:59 PM IST

राजीव प्रताप रूडी
Rajiv Pratap Rudy Profile: कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं. इस चुनाव में राजीव प्रताप रूडी ने अपना 25 साल का दबदबा बरकरार रखते हुए जीत हासिल की है. उन्होंने बीजेपी के ही दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान को शिकस्त दी है. करीब 100 वोटों से चुनाव जीतने के बाद रूडी ने सभी मतदाताओं का आभार जताया है. उन्होंने कहा कि मुझे अपने बीते दो दशक की मेहनत का नतीजा मिला है. यह एक सुंदर अनुभव है. ये जीत मेरे पैनेल की जीत है. शायद मैं एक हजार से ज्यादा वोटों से जीता हूं. अगर ऐसा है तो इसे 1000 मतदाताओं से गुणा किया जाए, तो संख्या 1 लाख तक पहुंचती है. बता दें कि इस चुनाव में अमित शाह, जेपी नड्डा और सोनिया गांधी जैसे वरिष्ठ सांसदों ने भी अपना वोट डाला था.

कौन हैं राजीव प्रताप रूडी?

पांच बार से लोकसभा सदस्य राजीव प्रताप रूडी को उनकी ही पार्टी बीजेपी के ही संजीव बालियान से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा. हालांकि, अंत में रिजल्ट उनके पक्ष में आया. बता दें कि 1998-99 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष जीएमसी बालयोगी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना की थी. उस वक्त राजीव प्रताप रूडी को इस क्लब का सचिव (प्रशासन) नॉमिनेट किया गया था. उन्होंने एबीवीपी से छात्र राजनीति में कदम रखा था. 1996 में वे पहली बार बिहार की छपरा लोकसभा सीट से सांसद चुने गए. 1999 में फिर से सांसदी जीतने के बाद वाजपेयी सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री बने बाद में नागरिक उड्डयन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पदोन्नत किया गया. 2014 में फिर से सांसद चुने जाने पर मोदी सरकार में भी मंत्री बने.

रूडी के पास कितनी संपत्ति है?

हलफनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 8,37,11,219 रुपये है. उन पर कुल 6,56,891 की देनदारी है. रूडी ने अपने हलफनामे में बिहार और दिल्ली में कई संपत्तियों का जिक्र किया है. इनमें पटना और दिल्ली में आवासीय संपत्तियां, कृषि भूमि, और कुछ व्यावसायिक संपत्तियां शामिल हैं. उनकी अचल संपत्ति का मूल्य 5,91,29,082 रुपये है. रूडी के पास बैंक जमा, शेयर, म्यूचुअल फंड, और अन्य निवेश हैं. इसके अलावा, उनके पास कुछ महंगे वाहन और गहने भी हैं.

