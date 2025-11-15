कौन हैं रमीज? जिसका जिक्र कर लालू की बेटी रोहिणी ने छोड़ी पॉलिटिक्स और परिवार

Who is Rameez Nemat Khan: बिहार विधानसभा चुनाव में राजद और महागठबंधन की करारी हार के बाद लालू प्रसाद यादव के परिवार में भूंकप आ गया है. लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राजनीति छोड़ने और परिवार से नाता तोड़ने का बड़ा ऐलान किया है. इस घोषणा के लिए उन्होंने जिन दो नामों का जिक्र किया है, उनमें से एक रमीज खान का हैं.

जानिए, कौन हैं रमीज?

राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी ने रमीज का जिक्र अपने सोशल मीडिया पोस्ट में किया है. मिली जानकारी के अनुसार, वह रमीज नेमत खान हैं, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला हैं. बताया रहा है कि राजद से रमीज साल 2016 में जुड़े थे. रमीज नेमत खान पहले बिहार के डिप्टी सीएम ऑफिस में बैकडोर का कामकाज देखते थे. इसके बाद वह धीरे-धीरे तेजस्वी यादव के ऑफिस से जुड़ गए. बताया जा रहा है कि इसके बाद से वह तेजस्वी यादव का डेली रूटीन और चुनावी कैंपेनिंग का काम देखने लगे.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य का पोस्ट

दरअसल, रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में लिखा कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं.

Add Zee News as a Preferred Source

बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी

वहीं, रोहिणी के इस फैसले ने राजद में ही नहीं, पूरे बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. हालांकि, राजद की तरफ से इस मामले पर अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर लालू यादव, तेजस्वी यादव और राजद के अन्य नेता क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

यह भी पढ़ें: कौन हैं छोटी कुमारी, जिन्होंने खेसारी लाल यादव का फीका किया स्टारडम

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!