Bihar Chunav 2025: कौन हैं रवि पासवान, जिनको तेजस्वी ने दिया समर्थन, मोहनिया में आखिर क्यों बाहर हुआ RJD प्रत्याशी?

Tejashwi Yadav Supported Ravi Paswan: बिहार चुनाव को लेकर बुधवार (22 अक्टूबर) को बड़ा उलटफेर देखने को मिला. बुधवार को कैमूर जिले की मोहनिया सीट से महागठबंधन समर्थित राजद प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द हो गया. जानकारी के मुताबिक, राजद प्रत्याशी ने अपने हलफनामे में गलत जानकारी दी थी. वे यूपी की मूल निवासी हैं, जबकि हलफनामे में उन्होंने खुद को बिहार का नागरिक बताया था. जिसके कारण निर्वाचन आयोग ने उनके नामांकन को खारिज कर दिया. नामांकन निरस्त होने की जानकारी मिलते ही श्वेता सुमन की आंखों में आंसू आ गए और फूट-फूटकर रोने लगीं. उन्होंने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया और चुनाव आयोग पर भेदभाव करने का आरोप लगाया. हालांकि, देर शाम को तेजस्वी यादव ने मोहनिया से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ताल ठोक रहे रवि पासवान को अपना समर्थन दे दिया.

कौन हैं रवि पासवान?

सासाराम निवासी रवि पासवान, पूर्व बीजेपी सांसद छेदी पासवान के बेटे हैं. वे राजद और जदयू में भी रह चुके हैं और लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री भी बने थे. राजद ने मोहनिया में अपने अधिकृत उम्मीदवार का नामांकन रद होने के बाद निर्दलीय रवि पासवान को समर्थन देने का निर्णय किया है. तेजस्वी यादव ने लोगों से लोगों से अपील की है कि वे रवि पासवान को महागठबंधन का उम्मीदवार मानकर उनके पक्ष में मतदान करें. बता दें कि मोहनिया सीट से कुल 17 अभ्यर्थियों ने नामांकन किया था. 21 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच की गई. जिसमें अनिल कुमार, कामना, जयप्रकाश पासवान व सविता कुमारी का नामांकन पत्र को त्रुटिपूर्ण पाते हुए उनके नामांकन को निरस्त कर दिया.

क्यों निरस्त हुआ RJD प्रत्याशी का नामांकन?

दरअसल, श्वेता सुमन के खिलाफ बीजेपी ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी. बीजेपी ने कहा था कि श्वेता मूल रूप से उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले की रहने वाली हैं और बिहार की किसी आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने के लिए यहां का मूल निवासी होना जरूरी है. इसके बाद निर्वाचन आयोग ने उनके (श्वेता सुमन) डॉक्यूमेंट्स की जांच की. जांच में पाया गया कि श्वेता ने 2020 के चुनाव में भी मोहनिया से नामांकन दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने अपना पता उत्तर प्रदेश के चंदौली, सकलडीहा विधानसभा के रूप में दर्ज कराया था. हालांकि, इस बार उन्होंने बिहार का पता दिया था. यही वजह है कि उनके नामांकन को खारिज कर दिया गया.

