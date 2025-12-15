Who is Sanjay Sarawagi: कौन हैं संजय सरावगी? जो बने बिहार बीजेपी के अध्यक्ष

Sanjay Sarawagi: संजय सरावगी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं. वह दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कई बार विधायक रहे हैं. संजय पहली बार फरवरी 2005 में और फिर अक्टूबर 2005 में विधान सभा के लिए चुने गए.
Who is Sanjay Sarawagi: बीजेपी ने बिहार संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए संजय सरावगी को बिहार प्रदेश अध्यक्ष बनाया है. संजय सरावगी को भारतीय जनता पार्टी के बिहार का अध्यक्ष नियुक्त होने को लेकर एक महत्वपूर्ण सियासी कदम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि बीजेपी में यह बदलाव इसलिए हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर 'एक व्यक्ति, एक पद' के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास कर रही है. खैर, इन सबके बीच अब संजय सरावगी के बारे में लोग सोशल मीडिया पर सर्च कर रहे हैं. लोग जानना चाह रहे हैं कि आखिर कौन हैं संजय सरावगी, जिनको बिहार बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है. चलिए इस ऑर्टिकल में उनके बारे में सबकुछ जानते हैं.
कौन हैं संजय सरावगी, जानिए
संजय सरावगी बिहार के दरभंगा जिले के रहने वाले हैं. वह दरभंगा सदर विधानसभा क्षेत्र से लगातार कई बार विधायक रहे हैं. संजय सरावगी का जन्म साल 1969 हुआ है. वह भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार विधान सभा के सदस्य हैं. वह पहली बार फरवरी 2005 में और फिर अक्टूबर 2005 में विधान सभा के लिए चुने गए और फिर साल 2010 में दरभंगा से राजद के सबसे करीबी उम्मीदवार को 26,000 वोटों के अंतर से हराया था.
उन्होंने साल 2015 के बिहार विधान सभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेरिया को 7000 वोटों के अंतर से फिर से हराया. अप्रैल 2018 में उन्हें प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया. साल 2020 के बिहार विधान सभा चुनाव में उन्होंने राजद उम्मीदवार अमरनाथ गामी को 10,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से फिर से हराया था. संजय सरावगी को साल 2025 के विधान सभा चुनाव में भी जबरदस्त सफलता मिली और जीत दर्ज की है.
कितने पढ़े हैं संजय सरावगी?
बिहार बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने एम. कॉम और एमबीए किया है. उन्होंने अपना सियासी सफर छात्र राजनीति से शुरू किया.
संजय सरावगी की बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद पर नियुक्ति को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा (JP Nadda) ने अपनी मंजूरी दी. बीजेपी की तरफ से जारी पत्र में लिखा गया है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देशानुसार यह जिम्मेदारी संजय सरावगी को सौंपी गई है.
