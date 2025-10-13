Advertisement
कौन है शरजिल इमाम, जिसने बिहार चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत?

Sharjeel Imam Bihar Chunav 2025: शरजिल इमाम को जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में भड़काऊं भाषण देने के मामले में बिहार के जहानाबाद से पकड़ा गया था. उस पर दिल्ली दंगों में भी बड़ी भूमिका निभाने के आरोप हैं.

Edited By:  Sunil MIshra|Last Updated: Oct 13, 2025, 08:42 PM IST

Bihar Chunav 2025: दिल्ली दंगे के आरोपी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए कोर्ट से अंतरिम जमानत मांगी है. दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में दायर इस याचिका में कहा गया है कि शरजील इमाम बिहार की बहादुरगंज विधानसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं. उसने कोर्ट से 14 दिनों की अंतरिम जमानत मांगी है, ताकि वह अपने चुनाव प्रचार और नामांकन प्रक्रिया में भाग ले सके. इमाम ने कोर्ट को यह भी बताया कि वह किसी भी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ा है. मंगलवार को शरजिल इमाम की याचिका पर सुनवाई हो सकती है. अदालत इस बात पर विचार करेगी कि इमाम को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अस्थायी राहत दी जाए या नहीं.

इससे पहले, दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 सितंबर को इमाम, खालिद और मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, अतर खान, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान, शादाब अहमद और खालिद सैफी समेत 7 अन्य आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया था.

आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया उमर खालिद और शरजील इमाम की गंभीर संलिप्तता प्रतीत होती है. कोर्ट ने उन पर लगाए गए आरोपों का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने जो भाषण दिए, वे सांप्रदायिक प्रकृति के थे और उनका मकसद बड़ी भीड़ इकट्ठा करना था.

बता दें कि नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि में भड़के 2020 के दिल्ली दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी और सैकड़ों लोग घायल हो गए थे. दिल्ली पुलिस का आरोप था कि यह हिंसा एक पूर्व-नियोजित साजिश थी, जिसे सीएए के खिलाफ जारी विरोध-प्रदर्शन के दौरान अंजाम दिया गया था.

इस मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के पूर्व छात्र शरजील इमाम को 28 जनवरी, 2020 को बिहार के जहानाबाद से जामिया मिलिया इस्लामिया और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कथित तौर पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. वह तब से हिरासत में है और बाद में दंगों में उसकी कथित भूमिका के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था.

-आईएएनएस

