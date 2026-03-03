Advertisement
Who is Shivesh Ram: कौन हैं शिवेश राम? जिन्हें बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट

Written By  Shailendra |Last Updated: Mar 03, 2026, 06:52 PM IST

कौन हैं शिवेश राम? जिन्हें बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट (File Photo)
कौन हैं शिवेश राम? जिन्हें बीजेपी ने दिया राज्यसभा का टिकट (File Photo)

Shivesh Ram Bihar BJP Rajya Sabha Candidate: भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से शिवेश राम को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना प्रत्याशी बनाया है. एनडीए के संयुक्त कैंडिडेट बनाए जाने के बाद से शिवेश राम सुर्खियों में आ रहे हैं. इनके बारे में हर कोई जानना चाह रहा है कि आखिर कौन हैं शिवेश राम, जिनको बीजेपी भेज रही राज्यसभा? चलिए शिवेश राम के बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं.

 

शिवेश कुमार को जानिए

शिवेश कुमार या शिवेश राम बीजेपी के उन नेताओं में शुमार हैं, जिन्होंने संगठन को अपनी पूरी ताकत दी है. वे अगिआंव (भोजपुर) से पूर्व विधायक रहे हैं. शिवेश कुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री और कद्दावर दलित नेता मुन्नी लाल के पुत्र हैं. उन्होंने अपनी राजनीति सासाराम और भोजपुर क्षेत्र से शुरू की और 2010 में विधायक चुने गए.

वे बिहार बीजेपी में प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश सचिव जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं. वे आरएसएस (RSS) के बचपन से ही सक्रिय स्वयंसेवक रहे हैं, जो उनकी वैचारिक मजबूती को दर्शाता है.

राज्यसभा क्यों? 

2024 के लोकसभा चुनाव में सासाराम सीट से हारने के बावजूद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजकर यह साफ कर दिया है कि बीजेपी अपने समर्पित नेताओं को कभी अकेला नहीं छोड़ती. उनका चयन दलित और पिछड़े वर्ग के बीच बीजेपी की पकड़ मजबूत करने की एक सोची-समझी रणनीति है.

शिवेश कुमार की संपत्ति को जानिए

भारतीय चुनाव आयोग के पास फाइल किए गए चुनावी हलफनामे और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की तरफ से लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किए गए एनालिसिस के अनुसार, शिवेश कुमार ग्रेजुएट हैं. उनकी कुल घोषित संपत्ति 14.6 करोड़ रुपए है, जिसमें 1.3 करोड़ रुपए चल संपत्ति और 13.3 करोड़ रुपएये अचल संपत्ति शामिल है. उनकी कुल घोषित आय 24.7 लाख रुपए है, जिसमें से 17.6 लाख रुपए खुद की आय है. शिवेश कुमार की कुल देनदारियां 31 लाख रुपए हैं.

