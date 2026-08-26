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कौन हैं सुरेंद्र विवेक, जिन पर चिराग पासवान ने जताया भरोसा, सौंपी LJP-R की कमान

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) में बड़ा संगठनात्मक बदलाव किया है. पार्टी ने सुरेंद्र विवेक उर्फ सुरेंद्र कुमार को पार्टी का नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है. सुरेंद्र विवेक LJP-R से बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं. चिराग पासवान ने LJP-R का बिहार प्रदेश अध्यक्ष बना कर भरोसा जताया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 26, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 12:28 PM IST
कौन हैं सुरेंद्र विवेक, जिन पर चिराग पासवान ने जताया भरोसा, सौंपी LJP-R की कमान
Image Credit: कौन हैं सुरेंद्र विवेक, जो बने LJPR के नए प्रदेश अध्यक्ष (File Photo)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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