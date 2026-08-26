कौन हैं सुरेंद्र विवेक, जिन पर चिराग पासवान ने जताया भरोसा, सौंपी LJP-R की कमान

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सुरेंद्र विवेक को एलजेपी (आर) ने बिहार प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है. पार्टी ने बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं. आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं. सियासी पंडितों का मानना है कि चिराग पासवान की पार्टी में कुछ अहम सांगठनिक बदलाव इसी वजह से किए गए हैं.
कौन हैं सुरेंद्र विवेक, जानिए
बेगूसराय के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र से सुरेंद्र विवेक दो बार LJP-R के उम्मीदवार रह चुके हैं. वह भूमिहार समाज से आते हैं. जिले में यह एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काफी सक्रिय हैं. ध्यान दीजिएगा कि पार्टी ने सुरेंद्र विवेक को कुछ साल पहले बिहार चुनाव अभियान का चीफ भी बनाया था. यह LJP-R के प्रदेश प्रवक्ता और प्रदेश कोषाध्यक्ष की भूमिका निभा चुके हैं.
सुरेंद्र विवेक की पत्नी हैं डॉक्टर
एलजेपी (आर) के नए प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र विवेक की पत्नी सुनीता डॉक्टर हैं. सुरेंद्र विवेक बेगूसराय जिले के बलिया क्षेत्र के भगवानपुर प्रशांत नगर निवासी हैं. उन्होंने साल 1991 में दरभंगा से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है.
युवाओं और महिलाओं की ज्यादा भागीदारी पर जोर
माना जा रहा है कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना चिराग पासवान की ऑर्गेनाइजजेशनल स्ट्रैटेजी का एक अहम हिस्सा है. नई टीम में दोनों ग्रुप्स का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है. साथ ही सामाजिक और क्षेत्रीय बातों के आधार पर बैलेंस बनाए रखने की कोशिश भी की जाएगी. पार्टी से उम्मीद है कि वह अपने अगले पॉलिटिकल विस्तार के लिए तैयारी करते हुए जमीनी स्तर पर अपनी मौजूदगी को मजबूत करने और युवा वोटर्स से जुड़ने पर ध्यान देगी.
दूसरी, तरफ चिराग पासवान को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सीतामढ़ी के बेलसंड के लोजपा (आर) के विधायक अमित रानू पर मुजफ्फरपुर पुलिस ने शिकंजा कसा है. विधायक पर 8 अपराधिक मामला दर्ज किया गया है. पुलिस विधायक की गिरफ्तारी की तैयारी में है. विधायक के कार्यालय से छिपे दो आरोपियों की हथियार के साथ पुलिस ने गिरफ्तारी की है.