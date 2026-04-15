Who is Vijay Chaudhary: SBI में की PO की नौकरी, फिर आए राजनीति में और आज बने बिहार के डिप्टी सीएम, जानें कौन हैं विजय चौधरी

Who is Vijay Kumar Chaudhary: नीतीश कुमार के सबसे भरोसेमंद नेता विजय कुमार चौधरी अब बिहार के उपमुख्यमंत्री की नई जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. बिहार के सीएम पद की शपथ बीजेपी के सम्राट चौधरी ने ली. वहीं, डिप्टी सीएम पद की शपथ जदयू कोटे से दो नेताओं ने शपथ ली. पहले विजेंद्र यादव हैं और जदयू कोटे से इस पद पर पहुंचने वाले विजय चौधरी दूसरे नेता हैं. चलिए विजय कुमार चौधरी के बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं.

बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में विजय कुमार चौधरी का जन्म हुआ था. विजय चौधरी की शुरुआती शिक्षा समस्तीपुर में ही हुई, जिसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त की. करियर की शुरुआत विजय कुमार चौधरी ने एक प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के रूप में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) से की थी.

विजय कुमार चौधरी पर 1982 में पिता और तत्कालीन विधायक जगदीश प्रसाद चौधरी के निधन के बाद राजनीतिक विरासत को संभालने का दबाव बढ़ा. उन्होंने बैंक की नौकरी को छोड़कर राजनीति की राह चुनी और कांग्रेस से अपनी सियासी पारी शुरू की.

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विजय चौधरी न केवल विधायक बने, बल्कि कांग्रेस विधायक दल (CLP) के नेता के पद तक भी पहुंचे थे. हालांकि, बिहार की बदलती राजनीतिक हवा को भांपते हुए उन्होंने जदयू का दामन थाम लिया. साल 2005 से लेकर अब तक वे हर चुनाव में अपनी जीत का परचम लहराते आ रहे हैं. विजय चौधरी को नीतीश कुमार का सबसे भरोसेमंद माना जाता है. आज इसी का परिणाम है कि वह बिहार के डिप्टी सीएम के पद तक पहुंचे.

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