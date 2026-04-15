Who is Vijendra Yadav: कौन हैं विजेंद्र यादव, जो 36 साल से हैं मंत्री और अब बनाए गए डिप्टी सीएम

Vijendra Yadav Biography: बिहार की राजनीति का स्तंभ विजेंद्र यादव को माना जाता हैं. साल 1990 से लेकर आज तक बिहार सरकार में मंत्री बनते रहे हैं. चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार रही हो या नीतीश कुमार की, वह हमेशा सत्ता में मंत्री बनते रहे हैं. विजेंद्र यादव सुपौल जिले के रहने वाले हैं.
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Who is Vijendra Yadav: बिहार की राजनीति में एक नए युग की शुरुआत 15 अप्रैल, 2026 दिन बुधवार से हो चुका है. प्रदेश में सत्ता के समीकरण बदले, तो शासन का मॉडल भी पूरी तरह बदल गया है. नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिया. इसके बाद बीजेपी के सम्राट चौधरी बिहार के सीएम पद की शपथ ली. साथ ही जदयू कोटे से दो डिप्टी सीएम भी बनाए गए. जहां पहले नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और बीजेपी कोटे से 2 उपमुख्यमंत्री हुआ करते थे. वहीं, अब कमान भाजपा के सम्राट चौधरी के हाथों में है. इन्हीं दो डिप्टी सीएम में से एक नेता हैं नीतीश कुमार भरोसेमंद विजेंद्र यादव, चलिए इनके बारे में सबकुछ जानने की कोशिश करते हैं.
कौन हैं विजेंद्र यादव, जानिए
बिहार की राजनीति का स्तंभ विजेंद्र यादव को माना जाता हैं. साल 1990 से लेकर आज तक बिहार सरकार में मंत्री बनते रहे हैं. चाहे लालू प्रसाद यादव की सरकार रही हो या नीतीश कुमार की, वह हमेशा सत्ता में मंत्री बनते रहे हैं. विजेंद्र यादव सुपौल जिले के रहने वाले हैं. वह सुपौल विधानसभा सीट से पहली बार जीतकर सदन पहुंचे.
दरअसल, विजेंद्र यादव एक समय लालू प्रसाद यादव के राइट हैंड माने जाते थे. साल 1991 में राज्य मंत्री के रूप में प्रशासनिक अनुभव की नींव रखी. साल 1997 में जब जनता दल टूटा, तो उन्होंने शरद यादव का साथ दिया और मंत्री पद त्याग दिया. साल 2005 के बाद नीतीश कुमार की हर कैबिनेट में विजेंद्र यादव की जगह पक्की रही.
साल 2010 में नीतीश सरकार में विजेंद्र यादव मंत्री बने. साल 2015 में राजनीतिक उथल-पुथल के दौरान उन्हें मंत्री पद से हटाया गया. मगर, जल्द ही वह फिर सत्ता में लौट आए. इसके बाद साल 2017 में एनडीए की सरकार में भी मंत्री रहे.
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