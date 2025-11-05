Advertisement
'जो परिवार नहीं संभाल पाए, वो बिहार क्या संभालेंगे', दिलीप जायसवाल ने RJD पर कसा तंज

Bihar Chunav 2025: बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने RJD और लालू परिवार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लालू परिवार से बिहार को संभालने की उम्मीद करना ही गलत है. महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद का सिलसिला लंबे समय तक बना रहा. लोगों के बीच में किस तरह से मतभेद उभरकर सामने आए. इससे यह साफ जाहिर होता है कि इन लोगों में तालमेल का अभाव है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Nov 05, 2025, 06:29 AM IST

दिलीप जायसवाल ने RJD पर कसा तंज
Bihar Chunav 2025: बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मंगलवार (4 नवंबर) को लालू परिवार पर कटाक्ष किया. उन्होंने कहा कि जो लोग अपने परिवार को नहीं संभाल पाए, उन लोगों से भला बिहार को संभालने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मैं समझता हूं कि लालू परिवार से बिहार को संभालने की उम्मीद करना ही गलत है.पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन लोगों के परिवार में ही बिखराव की स्थिति बनी हुई है, उनसे बिहार का भला करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? मुझे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरह से लालू परिवार में बिखराव की स्थिति मौजूदा समय में बनी हुई है, ठीक वैसी ही स्थिति अभी महागठबंधन में भी बनी हुई है.

'इन लोगों में तालमेल का अभाव'
दिलीप जायसवाल ने कहा कि हम सभी लोगों ने देखा है कि कैसे महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर विवाद का सिलसिला लंबे समय तक बना रहा. लोगों के बीच में किस तरह से मतभेद उभरकर सामने आए. इससे यह साफ जाहिर होता है कि इन लोगों में तालमेल का अभाव है. किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि बिहार में जारी इन सभी राजनीतिक उठापठक को बिहार की जनता अच्छे से देख रही है. इन सभी लोगों को आगामी चुनाव में जरूर माकूल जवाब मिलेगा. अब ये लोग बिहार की जनता को किसी भी कीमत पर बेवकूफ नहीं बना पाएंगे. प्रदेश की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर पूरी तरह से जागरूक है.

'अटकलों को किया खारिज'
जायसवाल ने उन सभी अटकलों को भी सिरे से खारिज कर दिया, जिसमें यह कहा जा रहा था कि तेजप्रताप यादव की एनडीए से बात चल रही है. दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट किया कि हमारी उनसे किसी भी प्रकार की बातचीत मौजूदा समय में नहीं चल रही है. अगर उन्होंने हाल ही में इस संबंध में किसी भी प्रकार का बयान दिया होगा, तो निश्चित तौर पर उसमें उनका व्यक्तिगत हित निहित होगा, जिस पर मैं किसी भी प्रकार की टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा.

-आईएएनएस

