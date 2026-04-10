Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3173051
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

बिहार का अगला CM कौन होगा? इस सवाल पर मंत्री रामकृपाल का जवाब वायरल

Minister Ramkripal Yadav News: बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन होगा? इस सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि जो भी होगा, वह एनडीए का नेता है. उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, तब कोई ना कोई NDA का नेता चुना जाएगा.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:48 AM IST

Trending Photos

मंत्री रामकृपाल यादव (फाइल फोटो)
मंत्री रामकृपाल यादव (फाइल फोटो)

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद संभवतः 14 अप्रैल तक इस्तीफा दे देंगे. इसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा यह स्वाभाविक प्रक्रिया है. जब राज्यसभा सदस्य के रूप निर्वाचित होंगे तो समय सीमा के अंदर शपथ लेना है. दिल्ली में आज हो रही बीजेपी की कोर कमेटी के बैठक पर बोले कि ये नेचुरल है, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. तब कोई ना कोई NDA का नेता चुना जाएगा. दिल्ली में विमर्श करेंगे उसके बाद कोई NDA का नेता चुना लिया जाएगा.

विपक्ष के आरोपों पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद के नेताओं का कलेजा फट रहा है, भविष्य में उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी से इस्तीफा नहीं कराया जा सकता खास करके नीतीश कुमार से.

नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि हमने बिहार की बहुत सेवा की अब देश की सेवा करेंगे. विपक्ष परेशान है, इसलिए अनाप-शनाप बयान दे रहा है. तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोतिहारी और फारबिसगंज की घटना दुखद है, मगर प्रशासन इन सब चीजों को बारीकी से देख रहा है. दोनों घटनाओं के जो अपराधी होंगे, वह बचेंगे नहीं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- वाजपेयी सरकार के स्तंभ रहे नीतीश कुमार अब मोदी 3.0 में फिर से निभाएंगे अपना किरदार

वहीं इस मामले में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तय कर लिया है, हम यहां रहेंगे. वहां वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद यहीं रहेंगे. हम उसी (शपथ) के लिए आए हैं. वहां सब छोड़ देंगे. 20 साल वहां रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे.

बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 1985 में एक विधायक के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवा देने वाले नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं. 

TAGS

bihar new cmnitish kumarRam Kripal Yadav

Trending news

Bettiah news
बेतिया के सभी 7 थानों की बदलने वाली है तस्वीर, सीसीटीवी कैमरों से होंगे लैस
nitish kumar
वाजपेयी सरकार के स्तंभ रहे नीतीश कुमार अब मोदी 3.0 में फिर से निभाएंगे अपना किरदार
bihar new cm
बिहार का अगला CM कौन होगा? इस सवाल पर मंत्री रामकृपाल का जवाब वायरल
DM Tyagarajan
पटना में अब निजी स्कूल नहीं ले पाएंगे मनमानी फीस, DM ने जारी किए सख्त निर्देश
Motihari News
मोतिहारी जहरीली शराब कांड के बाद नई गाइडलाइन जारी, चौकीदार से लेकर SP तक को निर्देश
Dhanbad News
केंदुआडीह की राजपूत बस्ती 'डेंजर जोन', वैज्ञानिकों ने बारिश में सावधान रहने को कहा
Dhanbad News
केंदुआडीह की राजपूत बस्ती 'डेंजर जोन', वैज्ञानिकों ने बारिश में सावधान रहने को कहा
vaisali news
शराब तस्करी का अनोखा तरीका, युवक ने शरीर को ही बना डाला 'चलता-फिरता तहखाना
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के केंदुआडीह में जन-संवाद, गैस प्रभावितों को मिला सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: धनबाद के केंदुआडीह में जन-संवाद, गैस प्रभावितों को मिला सुरक्षित पुनर्वास और मुआवजे का भरोसा