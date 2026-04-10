बिहार का अगला CM कौन होगा? इस सवाल पर मंत्री रामकृपाल का जवाब वायरल

Bihar Politics: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज राज्यसभा सांसद के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे उसके बाद संभवतः 14 अप्रैल तक इस्तीफा दे देंगे. इसको लेकर बिहार सरकार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा यह स्वाभाविक प्रक्रिया है. जब राज्यसभा सदस्य के रूप निर्वाचित होंगे तो समय सीमा के अंदर शपथ लेना है. दिल्ली में आज हो रही बीजेपी की कोर कमेटी के बैठक पर बोले कि ये नेचुरल है, जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देंगे. तब कोई ना कोई NDA का नेता चुना जाएगा. दिल्ली में विमर्श करेंगे उसके बाद कोई NDA का नेता चुना लिया जाएगा.

विपक्ष के आरोपों पर मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि राजद के नेताओं का कलेजा फट रहा है, भविष्य में उन्हें कुछ प्राप्ति नहीं होने वाली है. उन्होंने कहा कि जबरदस्ती किसी से इस्तीफा नहीं कराया जा सकता खास करके नीतीश कुमार से.

नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि हमने बिहार की बहुत सेवा की अब देश की सेवा करेंगे. विपक्ष परेशान है, इसलिए अनाप-शनाप बयान दे रहा है. तेजस्वी यादव के लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोतिहारी और फारबिसगंज की घटना दुखद है, मगर प्रशासन इन सब चीजों को बारीकी से देख रहा है. दोनों घटनाओं के जो अपराधी होंगे, वह बचेंगे नहीं.

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वहीं इस मामले में नीतीश कुमार ने कहा कि हमने तय कर लिया है, हम यहां रहेंगे. वहां वाला छोड़ेंगे फिर उसके बाद यहीं रहेंगे. हम उसी (शपथ) के लिए आए हैं. वहां सब छोड़ देंगे. 20 साल वहां रहे हैं, अब हम यहीं रहेंगे.

बता दें कि नीतीश कुमार ने साल 1985 में एक विधायक के तौर पर अपना सियासी सफर शुरू किया था. अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री के तौर पर सेवा देने वाले नीतीश कुमार पहली बार 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे. वह देश के सबसे अनुभवी और वरिष्ठ राजनीतिक नेताओं में से एक हैं.