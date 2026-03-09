Advertisement
हरिवंश की विदाई और जेडीयू का नया दांव: राज्यसभा उपसभापति की कुर्सी पर अब किसका होगा कब्जा?

Rajya Sabha deputy chairman: जनता दल यूनाइटेड बिहार के मुख्यमंत्री पद की तरह क्या राज्यसभा के उपसभापति का पद भी भाजपा के हवाले कर सकता है? अगर नहीं तो फिर कौन हो सकता है इस महत्वपूर्ण पद का दावेदार? क्या पार्टी की जिम्मेदारी छोड़ संजय कुमार झा यह बड़ा पद धारण करेंगे? वो भी ऐसे समय में जब पार्टी की कमान नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के हाथों में जा रही है.

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Mar 09, 2026, 05:43 PM IST

राज्यसभा उपसभापति पद पर हरिवंश का उत्तराधिकारी कौन होगा?
16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नाम वापसी का आज अंतिम दिन है. जेडीयू से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर को टिकट दिया गया है. इस बार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह को मौका नहीं दिया गया है. अब सवाल यह उठता है कि क्या हरिवंश नारायण सिंह पैदल हो जाएंगे या मनोनयन कर उन्हें सदन का सदस्य बनाया जाएगा. और अगर हरिवंश को फिर से मौका नहीं मिला तो सदन का उपसभापति का पद किसके खाते में जाएगा. हरिवंश बतौर उपसभापति जेडीयू के कोटे से थे, तो जाहिर है कि यह पद जेडीयू के कोटे में ही रहेगा, लेकिन इस पद के लिए पार्टी आखिर किस पर दांव लगाने वाली है.

राज्यसभा में जेडीयू के सदस्य

संजय कुमार झा: जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा फिलहाल सदन में पार्टी के नेता हैं. इनका कार्यकाल 2024 से 2030 तक है. हरिवंश के फिर से उपसभापति न बन पाने की स्थिति में पार्टी इन पर दांव लगा सकती है. हालांकि, जेडीयू में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत लागू है, लिहाजा संजय कुमार झा को कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ सकता है. 

अब सवाल यह उठता है कि क्या संजय कुमार झा पार्टी के दूसरे सबसे ताकतवर पद के बदले देश के संवैधानिक पद को स्वीकार करना पसंद करेंगे? अगर वे संवैधानिक पद को वरीयता देते हैं तो पार्टी के दूसरे नेताओं को हावी होने का मौका मिल सकता है. इसके अलावा, भारतीय जनता पार्टी भी ऐसा नहीं होने देना चाहेगी कि संजय कुमार झा पार्टी के बदले राज्यसभा के उपसभापति का पद स्वीकार कर लें. 

ऐसा इसलिए कि पिछले 2 सालों में भाजपा आलाकमान और जेडीयू आलाकमान के बीच तालमेल बैठाने में संजय कुमार झा ने बड़ी भूमिका निभाई है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद छोड़ने और राज्यसभा जाने के फैसले में भी संजय कुमार झा की एक बड़ी भूमिका रही है. हालांकि, इसे नीतीश कुमार का स्वयं का फैसला माना जा रहा है, लेकिन इसके लिए उचित सलाह देने में संजय कुमार झा का रोल तो रहा ही होगा.

रामनाथ ठाकुर: ये फिलहाल मोदी सरकार में मंत्री हैं और 2026 के राज्यसभा चुनावों में पार्टी ने इनको तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है. 9 अप्रैल, 2026 को इनका पुराना कार्यकाल खत्म होगा और 10 अप्रैल, 2026 से इनका नया कार्यकाल प्रारंभ हो जाएगा, जो 9 अप्रैल, 2032 को खत्म होगा. चूंकि ये मोदी सरकार में मंत्री पद धारण कर रहे हैं तो इन्हें शायद ही उपसभापति पद पर बैठाया जाएगा. अगर ऐसा होता भी है तो फिर मोदी सरकार में जेडीयू के किसी दूसरे सांसद को मंत्री बनाना पड़ेगा. वैसे मोदी सरकार का इतिहास रहा है कि टीम मोदी से छेड़छाड़ नहीं की जाती, लिहाजा इस बात की उम्मीद कम है कि रामनाथ ठाकुर को केंद्रीय मंत्री के बदले राज्यसभा के उपसभापति का पद दे दिया जाए.

खीरू महतो: 2022 में आरसीपी सिंह के रिटायरमेंट के चलते इनको राज्यसभा भेजा गया था और इनका कार्यकाल 2028 तक है. ये झारखंड जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं. कुर्मी समाज से आते हैं, लेकिन इनकी दावेदारी इनके झारखंड से होने के कारण कमजोर हो जाती है. ऐसा इसलिए क्योंकि जनता दल यूनाइटेड बिहार में सबसे ज्यादा मजबूत है और इतना बड़ा संवैधानिक पद वह ऐसे किसी राज्य के सांसद को नहीं दे सकती है, जहां उसका वजूद सहयोगी दल की इच्छा पर निर्भर करता है.

नीतीश कुमार: अभी वे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और 10 अप्रैल, 2026 को राज्यसभा में इनका कार्यकाल शुरू होने वाला है. पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते वे राज्यसभा के उपसभापति पद को धारण नहीं कर सकते. ऐसा कोई विधान नहीं है, लेकिन ​दो बड़ी जिम्मेदारियां वे एक साथ वहन नहीं कर सकते. उनकी सेहत को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में राज्यसभा के उपसभापति जैसे व्यस्ततम पद की जिम्मेदारी उनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है.

