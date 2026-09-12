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बिहार का नया DGP कौन बनेगा? रेस में IPS प्रीता वर्मा के अलावा ये नाम शामिल, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

बिहार की कानून-व्यवस्था को लेकर सम्राट सरकार कटघरे में है. पुलिस के मुखिया के तौर पर डीजीपी विनय कुमार पर भी सवाल उठ रहे हैं. इन सबके बीच बिहार में नए डीजीपी की तलाश शुरू हो गई है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Sep 12, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:44 PM IST
बिहार का नया DGP कौन बनेगा? रेस में IPS प्रीता वर्मा के अलावा ये नाम शामिल, शुरू हुई चयन प्रक्रिया
Image Credit: बिहार के DGP विनय कुमार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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