/बिहार का नया DGP कौन बनेगा? रेस में IPS प्रीता वर्मा के अलावा ये नाम शामिल, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

बिहार के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार का दो साल का निर्धारित कार्यकाल 12 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है. ऐसे में नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार के गृह विभाग ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके IPS अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई है और उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है. इस लिस्ट में DGP रैंक के 9 अधिकारी और 1995-96 बैच के 14 ADG स्तर के अधिकारी के नाम हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय अब UPSC के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम तीन नामों का पैनल राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार किसी भी एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त कर सकती है.