/बिहार का नया DGP कौन बनेगा? रेस में IPS प्रीता वर्मा के अलावा ये नाम शामिल, शुरू हुई चयन प्रक्रिया

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बिहार के नए पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. वर्तमान डीजीपी विनय कुमार का दो साल का निर्धारित कार्यकाल 12 दिसंबर 2026 को पूरा हो रहा है. ऐसे में नए डीजीपी के चयन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. जानकारी के मुताबिक, बिहार सरकार के गृह विभाग ने 30 साल की सेवा पूरी कर चुके IPS अधिकारियों की एक लिस्ट बनाई है और उसे केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है. इस लिस्ट में DGP रैंक के 9 अधिकारी और 1995-96 बैच के 14 ADG स्तर के अधिकारी के नाम हैं. केंद्रीय गृह मंत्रालय अब UPSC के साथ विचार-विमर्श के बाद अंतिम तीन नामों का पैनल राज्य सरकार को सौंपा जाएगा, जिसमें से राज्य सरकार किसी भी एक अधिकारी को डीजीपी के पद पर नियुक्त कर सकती है.
सबसे सीनियर अधिकारी हैं IPS प्रीता वर्मा
लिस्ट में 1991 बैच की आईपीएस अधिकारी प्रीता वर्मा सबसे सीनियर हैं. वह फिलहाल डीजी होमगार्ड एवं अग्निशमन सेवाएं के पद पर हैं. उनके बाद 1992 बैच के बी. श्रीनिवासन भी इस दौड़ में शामिल हैं, जो फिलहाल केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर NSG में तैनात हैं. इनके अलावा 1993 बैच से जितेंद्र सिंह गंगवार के नाम की भी चर्चा है. 1994 बैच के कुंदन कृष्णन की दावेदारी को भी काफी मजबूत माना जा रहा है. उनके अलावा डॉ. परेश सक्सेना और निर्मल कुमार आजाद भी डीजी स्तर के अधिकारी हैं.
लिस्ट में 1995 और 1996 बैच के अधिकारी भी शामिल
जानकारी के मुताबिक, केंद्र की लिस्ट में 1995 और 1996 बैच के एडीजी स्तर के अधिकारियों के नाम भी शामिल किए गए हैं. इनमें आर मलार विजि, पंकज कुमार दराद, अमित कुमार जैन, सुधांशु कुमार, नैय्यर हसनैन खान, सुनील कुमार, डॉ. कमल किशोर सिंह और पारस नाथ के नाम शामिल हैं. केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात सुशील एम खोपड़े, एस रवींद्रण, जगमोहन और अनिल किशोर यादव का नाम भी इस लिस्ट में है. बिहार पुलिस की कमान किस अधिकारी के हाथ में होगी, इस पर अब सबकी नजर है.