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'कौन सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटा देगा?' जदयू एमलसी नीरज कुमार ने चिराग-मांझी के विवाद पर दिया बड़ा बयान

Bihar Politic: केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच तनातनी पर जदयू एमएलसी नीरज कुमार ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कौन हटा देगा सम्राट चौधरी को?

Written BySunny KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 30, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 10:31 AM IST
'कौन सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटा देगा?' जदयू एमलसी नीरज कुमार ने चिराग-मांझी के विवाद पर दिया बड़ा बयान
Image Credit: नीरज कुमार, नेता, जदयू (File Photo)

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Sunny Kumar

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माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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