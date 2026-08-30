'कौन सम्राट चौधरी को सीएम पद से हटा देगा?' जदयू एमलसी नीरज कुमार ने चिराग-मांझी के विवाद पर दिया बड़ा बयान

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देश में आरक्षण पर छिड़ी बहस के बीच दो केंद्रीय मंत्री आपस में भिड़े गए हैं. जीतन राम मांझी और चिराग पासवान ने एक दूसरे पर आरक्षण को लेकर हमला बोला. मामला इतना बढ़ा कि बात इस्तीफा तक आ गई. वहीं, जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि आरक्षण इस देश का संवैधानिक अधिकार है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने संविधान व्यवस्था के बाद राजनीतिक व्यवस्था हुईं.
'हर दल को अपना नजरिया पेश करने का अधिकार'
उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा विधान मंडल में सीटों का आवंटन भी आरक्षण के आधार पर है. ये दो दलों के बीच का मामला है. एनडीए गठबंधन में दरार की बात नहीं है. एक सामाजिक रूप से विमर्श का विषय बना है. हर दल को अपना नजरिया पेश करने का अधिकार है. एनडीए के सामने इस तरह की कोई समस्या नहीं है.
'दलितों को नीतीश कुमार ने झंडा दिया'
कोटा में कोटा का जिक्र जीतन मांझी ने किया, उसको लेकर जदयू बिहार विधान परिषद के सदस्य नीरज कुमार ने कहा कि डेटा और अपने अनुभव के आधार पर किया है. हमारे पास कोई डेटा नहीं है, नीतीश कुमार वह मानक है. दलितों को नीतीश कुमार ने झंडा दिया. चीफ सेक्रेटरी मंत्री सैल्यूट देते हैं. नीतीश कुमार ने कई ऐसे काम किया है.
'सम्राट चौधरी को कौन हटा देगा?'
जीतन मांझी ने सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री से हटाए जाने को लेकर कहा कि उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वह अपने हिसाब से करते हैं. पूरा बिहार जानता है, लेकिन एनडीए में एक साथ सब लोग हैं. सम्राट चौधरी को कौन हटा देगा? यह संभव है हमारा संख्या बल 225 है. कई लोग हमारे और आने के लिए इंतजार में है.
बता दें कि आरक्षण की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी और उनके बेटे संतोष कुमार सुमन ने बड़ा बयान दिया है. दोनों आरक्षण की समीक्षा करने की बात करते हैं. वहीं, इस पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आरक्षण समीक्षा करने के बारे में सोचना भी लोगों को दायरे से बाहर करना है. वह आरक्षण की समीक्षा के खिलाफ हैं.