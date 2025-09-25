Bihar News: बिहार में जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं: नितिन नबीन

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक और महागठबंधन के 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' जारी करने को लेकर मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे से कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस को न कभी सत्ता में आना है और न कभी जनता याद करने वाली है.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का एजेंडा बना देने से क्या हो जाएगा? जिसकी सरकार बनेगी, उसका एजेंडा होगा और जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी. जनता को भी मालूम है कि कांग्रेस के एजेंडे का कोई मतलब नहीं है.

मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे को लेकर कहा कि उन्हें पहले बताना चाहिए कि एक मां का अपमान बिहार की धरती से कांग्रेस और राजद के नेताओं ने किया. एक महिला होने के नाते, अगर वे एक मां को सम्मान नहीं दिलवा पाईं, तो उनका बिहार की महिलाओं से मिलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं प्रियंका गांधी से सवाल करेंगी कि राजद और कांग्रेस के नेताओं ने एक मां को अपमानित क्यों किया? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाइड्रोजन, यूरेनियम बम गिराने वाले बयान पर मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि ये सेल्फ गोल करने वाले नेता हैं. जितना वे बम फोड़ेंगे, सब उन्हीं के माथे पर गिरने वाला है.

वहीं, पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार और उनकी पार्टी कांग्रेस आज तक छीनने का ही काम करती रही है, जनता को कुछ भी देने की बात कहां है? राहुल गांधी की बात का कोई मतलब नहीं है. जनता भी सब कुछ समझती है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और उनका परिवार छीनने का ही काम करते हैं.

