Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2936431
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

Bihar News: बिहार में जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं: नितिन नबीन

Bihar News: कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के एजेंडे से कोई मतलब नहीं है. उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी बिहार दौरे में प्रधानमंत्री की मां के अपमान होने पर औरत हो कर औरत को सम्मान न दिलवाना कहकर तंज कसा.

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 25, 2025, 06:35 PM IST

Trending Photos

मंत्री नितिन नबीन
मंत्री नितिन नबीन

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना में कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक और महागठबंधन के 'अति पिछड़ा न्याय संकल्प पत्र' जारी करने को लेकर मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि कांग्रेस के एजेंडे से कोई मतलब नहीं है. कांग्रेस को न कभी सत्ता में आना है और न कभी जनता याद करने वाली है.

उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस का एजेंडा बना देने से क्या हो जाएगा? जिसकी सरकार बनेगी, उसका एजेंडा होगा और जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी. जनता को भी मालूम है कि कांग्रेस के एजेंडे का कोई मतलब नहीं है.

मंत्री नितिन नबीन ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा के बिहार दौरे को लेकर कहा कि उन्हें पहले बताना चाहिए कि एक मां का अपमान बिहार की धरती से कांग्रेस और राजद के नेताओं ने किया. एक महिला होने के नाते, अगर वे एक मां को सम्मान नहीं दिलवा पाईं, तो उनका बिहार की महिलाओं से मिलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि बिहार की महिलाएं प्रियंका गांधी से सवाल करेंगी कि राजद और कांग्रेस के नेताओं ने एक मां को अपमानित क्यों किया? लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के हाइड्रोजन, यूरेनियम बम गिराने वाले बयान पर मंत्री नितिन नबीन ने कहा कि ये सेल्फ गोल करने वाले नेता हैं. जितना वे बम फोड़ेंगे, सब उन्हीं के माथे पर गिरने वाला है.

वहीं, पूर्व सांसद सुशील सिंह ने कहा कि राहुल गांधी का परिवार और उनकी पार्टी कांग्रेस आज तक छीनने का ही काम करती रही है, जनता को कुछ भी देने की बात कहां है? राहुल गांधी की बात का कोई मतलब नहीं है. जनता भी सब कुछ समझती है कि कांग्रेस, राहुल गांधी और उनका परिवार छीनने का ही काम करते हैं.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: बिहार चुनाव में सीट बंटवारे पर नहीं होगा पक्षपात: पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Bihar politicsbihar chunav 2025

Trending news

Jharkhand news
झारखंड के रामगढ़ में कुएं में गिरे दो हाथी, वन विभाग ने शुरू किया रेस्क्यू ऑपरेशन
Jharkhand news
आदिवासी समाज का प्रदर्शन, कुड़मी समाज को ST सूची में शामिल करने का किया विरोध
Bihar News
खेती-किसानी को मिलेगा बढ़ावा, बिहार सरकार दे रही अनुदान, जानें डिटेल्स
Bihar politics
बिहार में जिसने काम किया है, उसकी सरकार बनेगी, कांग्रेस के एजेंडे से मतलब नहीं
Sanjay Jaiswal
दिखेगा नीतीश सरकार का काम, प्रियंका गांधी के बिहार दौरे पर संजय जायसवाल का तंज
Jharkhand news
DGP के सामने नक्सलियों ने किया सरेंडर, मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी के दस्ते से जुडे
Tejashwi Yadav
'मां शब्द नाम सुनते ही सुकून मिलता है', महिलाओं से बोले तेजस्वी- चुपचाप लालटेन छाप
Nitish Mishra
मनमोहन सिंह की सरकार में कितने मंत्री बिहार से थे, नीतीश मिश्रा ने कांग्रेस से पूछा
Jharkhand High court
झारखंड HC ने शिक्षक नियुक्ति पर लगाई रोक, 31 मार्च 2026 तक JTET कराने का आदेश
Jharkhand news
शराब घोटाले के आरोपियों को बचाने की हो रही साजिश, सीबीआई से हो जांच: बाबूलाल मरांडी
;