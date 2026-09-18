/नीरज कुमार के खिलाफ क्यों आक्रामक हैं अनंत सिंह? जानिए दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी की वजह

'नीरज कुमार का विरोध'

अनंत सिंह का रुख साफ है. JDU के खिलाफ नहीं, लेकिन नीरज कुमार के खिलाफ. उनका आरोप है कि नीरज कुमार की वजह से उन्हें एक पुराने AK-47 मामले में जेल जाना पड़ा. अनंत सिंह ने इसी मामले में नीरज कुमार के नार्को टेस्ट की मांग तक कर दी. अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार ने उनके लिए कभी साथ नहीं दिया, इसलिए वह भी उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे. अनंत सिंह ने कहा कि हम नीरज कुमार को चुनाव हराएंगे, कोई समझौता नहीं होगा. JDU का विरोध नहीं है, सिर्फ नीरज कुमार का विरोध है.