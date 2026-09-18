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नीरज कुमार के खिलाफ क्यों आक्रामक हैं अनंत सिंह? जानिए दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी की वजह

अनंत सिंह, नीरज कुमार के खिलाफ आक्रामक नजर आ रहे हैं. अनंत सिंह का कहना है कि JDU का विरोध नहीं है, सिर्फ नीरज कुमार का विरोध है. लेकिन क्या आप इन दोनों नेताओं की पुरानी अदावत के बारे में जानते हैं?

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 18, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:52 PM IST
नीरज कुमार के खिलाफ क्यों आक्रामक हैं अनंत सिंह? जानिए दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी की वजह
Image Credit: नीरज कुमार और अनंत सिंह (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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