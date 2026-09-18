/नीरज कुमार के खिलाफ क्यों आक्रामक हैं अनंत सिंह? जानिए दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी की वजह

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पटना स्नातक MLC चुनाव से पहले JDU में घमासान तेज है. मोकामा विधायक अनंत सिंह ने पार्टी उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है. अनंत सिंह ने साफ कहा है कि वो नीरज कुमार का समर्थन नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें चुनाव हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएंगे. JDU ने दोनों नेताओं के बीच सुलह की कोशिश भी की, बैठक हुई, लेकिन अनंत सिंह के तेवर ठंडे नहीं पड़े. इसके बाद उनका डॉ. अनुज सिंह के साथ मंच साझा करना भी चर्चा में आ गया, तो आखिर नीरज कुमार से अनंत सिंह की पुरानी अदावत की वजह क्या है?
'नीरज कुमार का विरोध'
अनंत सिंह का रुख साफ है. JDU के खिलाफ नहीं, लेकिन नीरज कुमार के खिलाफ. उनका आरोप है कि नीरज कुमार की वजह से उन्हें एक पुराने AK-47 मामले में जेल जाना पड़ा. अनंत सिंह ने इसी मामले में नीरज कुमार के नार्को टेस्ट की मांग तक कर दी. अनंत सिंह का कहना है कि नीरज कुमार ने उनके लिए कभी साथ नहीं दिया, इसलिए वह भी उनके समर्थन में खड़े नहीं होंगे. अनंत सिंह ने कहा कि हम नीरज कुमार को चुनाव हराएंगे, कोई समझौता नहीं होगा. JDU का विरोध नहीं है, सिर्फ नीरज कुमार का विरोध है.
राजनीतिक टकराव होता गया गहरा
दोनों नेताओं की अदावत की सबसे बड़ी राजनीतिक कड़ी 2015 का मोकामा विधानसभा चुनाव माना जाता है. तब JDU ने अनंत सिंह को टिकट नहीं दिया था और नीरज कुमार को मैदान में उतारा था. इसके बाद अनंत सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े और नीरज कुमार को करीब 18 हजार वोटों से हरा दिया. अनंत सिंह को 54,005 वोट मिले थे, जबकि नीरज कुमार को 35,657 वोट. यहीं से दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक टकराव और गहरा होता गया.
अनंत सिंह चुनाव जीते और बढ़ी तल्खी
समय बदला, दोनों अलग-अलग दौर में JDU और नीतीश कुमार के करीब रहे, लेकिन पुरानी खटास खत्म नहीं हुई. 2025 के विधानसभा चुनाव में अनंत सिंह JDU में लौटे और मोकामा से चुनाव लड़े. लेकिन नीरज कुमार ने उनके प्रचार में जाने से इनकार कर दिया. उन्होंने आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पर सवाल उठाया और मोकामा को लेकर ‘टेटन’ वाला बयान भी दिया. अनंत सिंह चुनाव जीत गए, लेकिन दोनों के बीच तल्खी फिर सामने आ गई.
अनंत सिंह से समर्थन की अपील, लेकिन...
अब 2026 के एमएलसी चुनाव में वही पुराना टकराव नए रूप में सामने है. JDU ने नीरज कुमार को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी ने अनंत सिंह से समर्थन की अपील की और दोनों पक्षों के बीच बैठक भी हुई. लेकिन बैठक के बाद अनंत सिंह फिर डॉ. अनुज सिंह के साथ नजर आए. यानी फिलहाल अनंत सिंह अपने रुख पर कायम हैं.
2026 के एमएलसी चुनाव तक पहुंची लड़ाई
इस पूरे विवाद में एक और बात अहम है. अनंत सिंह मोकामा से JDU विधायक हैं और इलाके में उनका अपना राजनीतिक प्रभाव है. ऐसे में पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ उनका खुला रुख चुनावी समीकरणों की चर्चा बढ़ा रहा है. अनंत इसे पार्टी बनाम पार्टी की लड़ाई नहीं, बल्कि नीरज कुमार के खिलाफ अपना विरोध बता रहे हैं. लेकिन चुनाव में पार्टी का समर्थन और स्थानीय राजनीतिक प्रभाव. इन दोनों में से किसका असर ज्यादा होगा, ये नतीजे के साथ साफ होगा.
2015 की चुनावी टक्कर से शुरू हुई कहानी, 2025 की बयानबाजी से होते हुए अब 2026 के एमएलसी चुनाव तक पहुंच गई है. अनंत सिंह पीछे हटने को तैयार नहीं. JDU सुलह की कोशिश कर चुकी है और नीरज कुमार के सामने अब चुनावी मुकाबले के साथ-साथ पार्टी के अंदर से उठ रही चुनौती भी चर्चा में है.