नीतीश कुमार के आवास पर क्यों पहुंचा बुलडोजर? सियासी हलचल के बीच नगर निगम की गाड़ियों का पहुंचना चौंका रहा

Bihar Politics: बिहार में सरकार बदल रही है. नीतीश कुमार कल मंगलवार को इस्तीफा दे सकते हैं और परसो बुधवार को नई सरकार शपथ ले सकती है. नई सरकार के शपथ ग्रहण में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं. नीतीश कुमार को आवास भी बदलना है. इसी सिलसिले में बुलडोजर मुख्यमंत्री आवास पहुंचा था.
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Bihar Politics: बिहार की राजधानी पटना में तमाम सियासी हलचल के बीच उस समय सब आश्चर्य में पड़ गए, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के आवास 1, अणे मार्ग पर बुलडोजर पहुंच गया. बताया गया कि बुलडोजर के साथ नगर निगम की गाड़ियां भी थीं और ये सब मुख्यमंत्री आवास खाली कराने के लिए बुलाई गई थीं. बुलडोजर के पहुंचने से लोग हैरत में पड़ गए थे. हालांकि कुछ ही देर बाद ये गाड़ियां वहां से लौट गईं.
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बुलडोजर का प्रयोग आम तौर पर तोड़फोड़ के लिए किया जाता रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 10वीं बार सत्ता संभालने के बाद पूरे बिहार में बुलडोजर का प्रयोग ज्यादा होने लगा है. कई जिलों में अतिक्रमण विरोधी अभियान के लिए इसका प्रयोग किया गया और प्रशासनिक अफसरों को इसका विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में जब बुलडोजर पहुंचा तो यह चौंकाने वाला रहा.
हालांकि बताया गया कि मुख्यमंत्री आवास खाली कराने और साफ सफाई के लिए ये गाड़ियां बुलाई गई हैं. दो दिन पहले एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया था कि मुख्यमंत्री आवास से कुछ सामान 7, सर्कुलर रोड स्थित आवास में शिफ्ट किए गए थे. माना जा रहा है कि बुलडोजर और अन्य गाड़ियों का 1, अणे मार्ग जाना इसी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है. हालांकि कुछ ही देर बाद ये गाड़ियां वहां से लौट गईं.
आपको बता दें कि बिहार में इस समय सियासी हलचल तेज है और सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी मंगलवार को इस्तीफा दे सकते हैं और उसके बाद नए मुख्यमंत्री का चेहरा चुना जाएगा. इसके लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी. बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद एनडीए विधायक दल की बैठक में सीएम चेहरे पर मुहर लग जाएगी. परसो यानी बुधवार को नई सरकार का शपथ ग्रहण हो सकता है.