डेयरिंग प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष की खाली की हुई बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना?

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जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्णायक बढ़त बना ली है. उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति शुरू करने के लिए बांकीपुर सीट को चुना, जो आसान नहीं था. यह सीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन अब यह प्रशांत किशोर के विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाएगी. बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर का फैसला काफी डेयरिंग और रणनीतिक माना जा रहा है. प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना, इसके पीछे कुछ राजनीतिक और रणनीतिक कारण उभरकर सामने आए हैं.
'सुरक्षित सीट' की पॉलिटिक्स को चुनौती
आमतौर पर बड़े चेहरे सुरक्षित या जातिगत समीकरण वाले मुफीद सीट की तलाश अपने लिए करते हैं. प्रशांत किशोर ने स्पष्ट किया था कि वे किसी सेफ सीट की खोज में रहने के बदले भाजपा के मजबूत गढ़ में उतरकर चुनौती देने का माद्दा रखते हैं. उनका यह भी मानना है कि नेताओं को चुनावी जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए.
जातिगत गोलबंदी नहीं, मुद्दों का परीक्षण
बांकीपुर सीट मुख्य रूप से शहरी और प्रबुद्ध वोटरों की सीट मानी जाती है. प्रशांत किशोर का मानना है कि बिहार के वोटरों को लालू प्रसाद यादव या भाजपा के डर के नाम पर वोट देने की परंपरा से बाहर निकलना चाहिए. वे लोगों के बीच विकास, नागरिक सुविधाओं, शिक्षा और चिकित्सा को मुद्दा बनाकर अपना मॉडल पेश कर खुद की स्वीकार्यता को परखना चाहते थे.
राजधानी से चुनावी नैरेटिव सेट करना
बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का एक बड़ा फायदा यह है कि यहां की राजनीतिक गतिविधियों का सीधा प्रभाव पूरे बिहार के लोगों पर पड़ता है. इस सीट के जरिए वे पूरे प्रदेश में तीसरे विकल्प की मौजूदगी को मजबूती से दर्ज कराना चाहते हैं.