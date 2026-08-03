डेयरिंग प्रशांत किशोर ने भाजपा अध्यक्ष की खाली की हुई बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना?

जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में निर्णायक बढ़त बना ली है. उन्होंने अपनी चुनावी राजनीति शुरू करने के लिए बांकीपुर सीट को चुना, जो आसान नहीं था. यह सीट भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन अब यह प्रशांत किशोर के विधानसभा क्षेत्र के रूप में जानी जाएगी. बांकीपुर सीट से चुनाव लड़ने का प्रशांत किशोर का फैसला काफी डेयरिंग और रणनीतिक माना जा रहा है. प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट को ही क्यों चुना, इसके पीछे कुछ राजनीतिक और रणनीतिक कारण उभरकर सामने आए हैं.