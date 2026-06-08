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नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था INDIA ब्लॉक? संजय झा ने खोला सीक्रेट, 2 नेताओं को ठहराया जिम्मेदार

INDIA Bloc Meeting News: नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक को क्यों छोड़ा था? यह सवाल आज भी बहुत से लोगों को परेशान करता है. हालांकि, नीतीश कुमार के सिपहसलार और जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा इस सीक्रेट का खुलासा कर चुके हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 08, 2026, 03:41 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:41 PM IST
नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था INDIA ब्लॉक? संजय झा ने खोला सीक्रेट, 2 नेताओं को ठहराया जिम्मेदार
Image Credit: नीतीश कुमार ने INDIA ब्लॉक क्यों छोड़ा था? (File Photo)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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