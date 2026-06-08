/नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था INDIA ब्लॉक? संजय झा ने खोला सीक्रेट, 2 नेताओं को ठहराया जिम्मेदार

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INDIA Bloc Meeting Update: विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला समेत 23 दलों के नेता शामिल हुए. उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में जुड़े. इस बैठक के बीच जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा वह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नीतीश कुमार अचानक से INDIA ब्लॉक छोड़कर NDA में क्यों शामिल हुए थे? संजय कुमार झा ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस सीक्रेट का खुलासा किया था.
इस इंटरव्यू में नीतीश कुमार के सिपहसलार संजय कुमार झा से पूछा गया कि इंडिया गठबंधन की पहली मीटिंग 2023 में नीतीश कुमार के घर पर हुई थी, लेकिन एक साल से कम समय में उन्होंने गठबंधन का साथ क्यों छोड़ दिया, आखिर हुआ क्या था? संजय झा ने इसका जवाब देते हुए विपक्ष के दो नेताओं को जिम्मेदार ठहराया.
संजय झा ने कहा था कि दो नेताओं ने इंडिया ब्लॉक को समाप्त कर दिया. उनका नाम है अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी. संजय झा ने कहा था कि कांग्रेस समेत सभी पार्टियों के बीच एक सहमति बन गई थी कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के संयोजक हैं. फिर एक मीटिंग में इन दोनों नेताओं ने प्लानिंग के तहत कहा कि नहीं एक दलित संयोजक होना चाहिए, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को होना चाहिए.
संजय झा ने आगे कहा था कि कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ममता हमेशा नीतीश कुमार का विरोध करती थीं. ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने मिलकर दिल्ली और मुंबई में यह प्रस्ताव रखा कि दलित को संयोजक बनाया जाए. मेरा मानना है कि इन्हीं दो नेताओं ने गठबंधन खत्म किया.
जेडीयू नेता ने जोर देकर कहा कि नीतीश जी को पद का कोई लालच नहीं था, लेकिन जब एक बार चीजें वरिष्ठ स्तर पर तय हो चुकी थीं, तो उन्हें इस तरह बदलना यह दर्शाता था कि गठबंधन में एकजुटता और नीयत की भारी कमी थी. उन्होंने कहा कि गठबंधन में एकजुटता नजर नहीं आ रही थी. इसके बाद चीजें और भी ज्यादा खराब होना शुरू हो गईं.