/नीतीश कुमार ने क्यों छोड़ा था INDIA ब्लॉक? संजय झा ने खोला सीक्रेट, 2 नेताओं को ठहराया जिम्मेदार

INDIA Bloc Meeting Update: विपक्षी एकजुटता को मजबूत करने के उद्देश्य से दिल्ली में आज (सोमवार, 8 जून) इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक हो रही है. इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, सुप्रिया सुले और उमर अब्दुल्ला समेत 23 दलों के नेता शामिल हुए. उद्धव ठाकरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये इस बैठक में जुड़े. इस बैठक के बीच जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार चर्चा में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा वह वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस बात का खुलासा किया है कि नीतीश कुमार अचानक से INDIA ब्लॉक छोड़कर NDA में क्यों शामिल हुए थे? संजय कुमार झा ने एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इस सीक्रेट का खुलासा किया था.