मोकामा में इस जगह के लोगों ने अनंत सिंह के सामने क्यों किया वोट बहिष्कार का ऐलान?

Bihar Chunav 2025: मोकामा विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद अंतर्गत वार्ड संख्या 5 में खराब सड़कों और जलजमाव की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों ने इस बार वोट बहिष्कार का ऐलान कर दिया है. रविवार को जब मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह अपने निर्धारित जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत इस क्षेत्र में पहुंचे, तो लोगों द्वारा लगाए गए वोट बहिष्कार के बैनर देखकर उनका काफिला कुछ समय के लिए रुक गया.

लोगों ने अनंत सिंह से मुलाकात कर अपनी समस्याएं साझा कीं. उन्होंने बताया कि पिछले चालीस वर्षों से सड़क नहीं बनी है. कुछ दिनों पहले नगर परिषद द्वारा रास्ते पर राबीस डाला गया था, जो बारिश के बाद कीचड़ में तब्दील हो गया. इस रास्ते के किनारे बना रेलवे का नाला भी वर्षों से साफ नहीं हुआ है, जिससे बरसात में पानी सड़कों पर भर जाता है.

लोगों ने कहा कि नाले को ढंकना और उसकी नियमित सफाई जरूरी है. लगभग डेढ़ किलोमीटर तक सड़क की हालत बदहाल है. जनता का कहना है कि चुनाव के समय नेता आते हैं, कभी मिट्टी डलवाते हैं, तो कभी जेसीबी चलवा देते हैं, लेकिन पक्की सड़क और नाले का निर्माण आज तक नहीं हुआ.

अनंत सिंह ने जब लोगों की बातें सुनीं तो उन्होंने मौके पर ही अपने मैनेजर को फोन कर कड़ी फटकार लगाई. इसके बाद स्थानीय लोगों ने छोटे सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए. इस वार्ड के लगभग 2300 दलित मतदाताओं ने सामूहिक रूप से इस बार वोट का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। लोगों ने साफ शब्दों में कहा कि इस बार वोट उसी उम्मीदवार को देंगे जो सड़क और नाले का पक्का निर्माण कराएगा। अन्यथा, कोई भी प्रत्याशी यहां से वोट नहीं पाएगा.

इनपुट: चंदन राय

