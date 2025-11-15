Advertisement
पिता को किडनी देने वाली बेटी को क्या मिला? बदले में छूटा परिवार, सियासत से लेना पड़ा संन्यास

Lalu Family Controversy: रोहिणी आचार्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से MBBS की डिग्री हासिल की है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Nov 15, 2025, 06:53 PM IST

पिता को किडनी देने वाली बेटी को क्या मिला? (File Photo)
Lalu Family Controversy: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राजद के नेतृत्व वाले महागठबंधन को एनडीए के हाथों मिली करारी हार ने लालू परिवार और पार्टी के भीतर बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है. मात्र 25 सीटों पर सिमटने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया है. रोहिणी ने सियासत से संन्यास और परिवार से नाता तोड़ लिया है. अब ये चर्चा होने लगी कि आखिर पिता को किडनी देने वाली बेटी को क्या मिला? इसके बदले में परिवार छूटा और सियासत से संन्यास लेना पड़ा! ये हम नहीं कर रहे हैं यह रोहिणी आचार्य का सोशल मीडिया पोस्ट खुद बयां कर रहा है.

पिता को दी अपनी किडनी
दरअसल, रोहिणी आचार्य तब सुर्खियों में आईं जब उन्होंने 5 दिसंबर 2022 को सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में अपने पिता लालू यादव को किडनी देकर उनकी जान बचाई थी. रोहिणी आचार्य के इस कदम की देशभर में खूब तारीफ हुई थी. हालांकि, इसके बाद वह साल 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ी, लेकिन बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से 13 हजार से ज्यादा वोटों से हार गई थीं.

कौन हैं रोहिणी आचार्य, जानिए
रोहिणी आचार्य का जन्म बिहार की राजधानी पटना साल 1979 में हुआ है. रोहिणी आचार्य राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की 7 बेटियों और 2 बेटों में दूसरे नंबर पर हैं. उन्होंने महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर से MBBS की डिग्री हासिल की है. चुनावी हलफनामे में उन्होंने अपना पेशा सामाजिक सेवा बताया है. रोहिणी आचार्य अपने पति और तीन बच्चों के साथ सिंगापुर में रहती हैं.

रोहिणी ने छोड़ी राजनीति और परिवार
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रहा हूं...संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं. माना जा रहा है कि उनकी नाराजगी तेजस्वी के कुछ सलाहकारों की बढ़ती दखलंदाजी और उनके चुनाव नतीजों से जुड़ी है.

यह भी पढ़ें: चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया लालू परिवार के भीतर का 'महाभारत'

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

