Bihar Politics: शकील अहमद ने क्यों ठुकरा दी थी कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी? सोनिया गांधी के जन्मदिन पर खुद खोला राज

Shakeel Ahmad News: पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी को उनके 79वें जन्मदिन की बधाई देते हुए कांग्रेस पार्टी से जुड़े तमाम बातों का खुलासा किया है. सोनिया गांधी को जन्मदिन की बधाई देते हुए शकील अहमद ने उनकी जमकर तारीफ की. उन्होंने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि लम्बे समय तक सोनिया जी के साथ काम करने से उन्हें नजदीक से देखने का अवसर मिला और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि सोनिया जी का व्यक्तित्व बहुत ही खूबियों का मालिक है. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि सोनिया गांधी जी ने जिस तरह भारतीय संस्कृति को अपनाया, भारत के इतिहास की जानकारी हासिल की वह अद्भुत है.

इस दौरान शकील अहमद ने उस बात का भी खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष का पद क्यों ठुकरा दिया था. उन्होंने कहा कि आप सब लोग यह सोच रहे होंगे कि जिस अध्यक्ष पद को पाने के लिए लोग लालायित रहते हैं, उस समय की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी के कहने के बाद भी मैं उसे लेने को क्यों तैयार नहीं था? शकील अहमद ने कहा कि उस समय यदि मैं अध्यक्ष पद स्वीकार कर लेता तो 'एक व्यक्ति एक पद' के सिद्धांत के अनुसार मुझे मंत्री पद त्यागना होता. उन्होंने कहा कि अगर मुख्यमंत्री बनने की थोड़ी भी संभावना हो तो मंत्री पद कई बार छोड़ा जा सकता है. लेकिन यहां तो लालू जी, राबड़ी जी और आरजेडी बहुत मजबूत हालत में थे और किसी कांग्रेसी के मुख्यमंत्री बनने की दूर-दूर तक कोई संभावना नहीं थी. इसीलिए मैं मंत्री पद छोड़ने को तैयार नहीं था.

उन्होंने कहा कि मैं बिहार सरकार में चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग संभालता था. मंत्रिमंडल में मेरा विभाग कोई मलाईदार विभाग नहीं माना जाता था. उस वक्त मेरे मंत्रालय के अधीन बिहार भर के और पहले 7-8 महीने तक झारखंड के भी उस समय के सभी बड़े अस्पताल आते थे, जिसमे मेरे यहां से फोन पर हिदायत देने पर 10-20 मरीजों अच्छा इलाज हो जाता था. आज भी जब मैं मधुबनी दरभंगा के देहातों में जाता हूं तो बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि आपने मेरा या मेरे बेटा या भाई या बेटी या पत्नी या और रिश्तेदार या मित्र का इलाज करवा दिया था, तो अजीब सा संतोष मिलता है.