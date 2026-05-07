पहले डिप्टी सीएम बनने से इनकार और अब मंत्री पद स्वीकार! राजनीति की शुरुआत में ही उहापोह में क्यों दिख रहे निशांत?

निशांत कुमार की लॉन्चिंग की पिछले एक साल से चर्चा थी. पिछले साल के खत्म होते-होते इसको लेकर गहमागहमी तेज हो गई थी और अंतत: निशांत कुमार राजनीति में आने को राजी हो गए. माना जाता है कि जनता दल यूनाइटेड की ओर से निशांत कुमार की जोरदार लॉन्चिंग की तैयारी थी, लेकिन वे दो कदम आगे और एक कदम पीछे की राजनीति करते रहे. जब सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही थी, तब खबर आई थी कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने वाले हैं. हालांकि अंत समय में निशांत कुमार ने डिप्टी सीएम बनने से इनकार कर दिया और जेडीयू को विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव को डिप्टी सीएम बनाना पड़ा था.

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अब जब सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया है, तब निशांत कुमार मंत्री बनने को राजी हो गए और उन्होंने शपथ भी ग्रहण कर लिया है. शपथ ग्रहण करने से पहले उन्होंने अपने पिता पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आशीर्वाद भी लिया. यह बात समझ से परे है कि निशांत कुमार डिप्टी सीएम बनने को राजी नहीं हुए और मंत्री बनने को तैयार हो गए. हो सकता है कि इसमें जेडीयू या फिर निशांत कुमार की कोई रणनीति छुपी हो.

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मंत्री बनने से पहले निशांत कुमार सद्भाव यात्रा पर निकले थे, लेकिन दूसरे दिन के बाद से उस यात्रा का क्या हुआ, इसका पता नहीं चला. पटना में मौजूद पत्रकारों का तो कहना था कि निशांत कुमार को पहले राज्यसभा भेजने की बात कही गई थी, लेकिन उच्च सदन में जाना निशांत कुमार ने मुनासिब नहीं समझा और बिहार राज्य की राजनीति में ही रमने पर जोर दिया था.

हालांकि, रणनीतिक रूप से यह सही फैसला है कि पार्टी के प्रमुख चेहरे के रूप में निशांत कुमार बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ें. निशांत कुमार बहुत भाग्यशाली हैं कि उनके पास नीतीश कुमार जैसे राजनीतिज्ञ पिता हैं, संजय कुमार झा, ललन सिंह और विजय कुमार चौधरी के अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव जैसे मजे हुए नेताओं का सानिध्य प्राप्त है और सभी की कोशिश है कि निशांत कुमार कैसे पार्टी की बागडोर संभालें.

इसके लिए जरूरी है कि निशांत कुमार ठोस फैसला लेते रहें और अब जब मंत्री बन गए हैं तो लोक कल्याणकारी कार्यों से जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते रहें. ऐसा होने से वे तेजी से पार्टी कार्यकर्ताओं के चहेते बनते चले जाएंगे और नीतीश कुमार की तरह पार्टी कार्यकर्ताओं पर अपनी छाप छोड़ पाएंगे.