आखिर क्यों होने लगी बिहार चुनाव में गंगोता जाति की चर्चा? क्या है JDU सांसद के इस्तीफे से कनेक्शन?

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में मतदान से पहले खूब सियासी सरगर्मी देखने को मिल रही है. अब जदयू सांसद के इस्तीफे के बाद गंगोता जाति की खूब चर्चा हो रही है. चलिए जाते हैं कि आखिर गंगोता जाति की चर्चा क्यों हो रही है?

Written By  Shailendra |Last Updated: Oct 15, 2025, 09:25 AM IST

जदयू सांसद अजय कुमार मंडल (File Photo)
जदयू सांसद अजय कुमार मंडल (File Photo)

Why is Gangota Caste: बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है और जदयू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. एक तरफ एनडीए में खटपट की खबरें आ रही हैं. दूसरी तरफ टिकट बंटवारे से नाराज जदयू सांसद अजय कुमार मंडल ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने जदयू ने इस्तीफा देने के साथ साथ गंभीर आरोप लगाया. खैर, अजय मंडल के इस्तीफे पर हम इस ऑर्टिकल में बात करेंगे, लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर वह किस जाति से आते हैं और उनकी जाति बिहार विधानसभा चुनाव में कितनी सीटों पर असर डाल सकती है.

गंगोता जाति के बारे में जानिए
बिहार का एक समुदाय गंगोता है. इस जाति के लोग अधिकांश लोग कृषक या भूमिहीन कृषि मजदूर हैं. जबकि कुछ के पास जमीन है. माना जाता है कि गंगोता जाति का नाम गंगा से लिया गया है. कहा जाता है कि गंगोता जाति जह्नु ऋषि के वंशज हैं. गंगोता जाति अब केंद्र में एक ओबीसी जाति है. बिहार में एक ईबीसी (अत्यंत पिछड़ी जाति) जाति के रूप में सूचीबद्ध है. यह जाति ज्यादातर नदी किनारे बसी है. बिहार के भागलपुर जिले के 5,656 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर गंगोता जाति बसी है.

बिहार की राजनीति में अहम है ये जाति
गंगोता जाति बिहार की 7 विधानसभा क्षेत्रों में संख्यात्मक रूप से मजबूत है और काफी असरदार भी मानी जाती है. यह जाति मतदान के नतीजे तय कर सकती है. साल 2022 के बिहार जाति-आधारित सर्वेक्षण में बिहार में गंगोता जाति की जनसंख्या 6,48,493 दर्ज की गई थी. जिसमें प्रदेश की जनसंख्या का 0.4961 प्रतिशत होने का अनुमान लगाया गया था.

इन 7 विधानसभा क्षेत्रों पर गंगोता जाति का असर

विधानसभा क्षेत्र जिला
कहलगांव भागलपुर
बिहपुर भागलपुर
गोपालपुर भागलपुर
नाथनगर भागलपुर
रूपौली पूर्णिया
आलमनगर मधेपुरा
बिहारीगंज मधेपुरा

यह भी पढ़ें: भागलपुर में CM नीतीश को बड़ा झटका, MP अजय मंडल ने भेजा इस्तीफा, गोपाल मंडल भी नाराज

जदयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा क्यों दिया? जानिए
चलिए बात कर लेते हैं कि जदयू सांसद अजय मंडल ने इस्तीफा क्यों दिया? दरअसल, वह भागलपुर जिले की विधानसभा सीटों पर जदयू के सीट बंटवारे से नाराज थे और इसलिए इस्तीफा दिया. उन्होंने 14 अक्टूबर, 2025 (मंगलवार) सोशल मीडिया में पोस्ट किया. अपने एक्स हैंडल लिखा कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए. स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है. इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है.

यह भी पढ़ें: मनीष कश्यप की चुनावी सीट फाइनल, 18 अक्टूबर को करेंगे नॉमिनेशन, जन सुराज से टिकट तय!

