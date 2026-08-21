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Explainer: कोई चुनाव नहीं फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार क्यों निकालेंगे यात्रा?

Bihar Politics: बिहार में अभी न तो विधानसभा का और न ही लोकसभा का चुनाव है, लेकिन सूबे का सियासी मौसम पूरी तरह से गरमाया हुआ है. जिसे देखो वही यात्रा पर निकालने को आतुर है. यात्रा पर निकलने वाले नेता कोई प्रदेश के बड़े चेहरों में शामिल हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 21, 2026, 04:11 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 04:11 PM IST
Explainer: कोई चुनाव नहीं फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार क्यों निकालेंगे यात्रा?
Image Credit: Explainer: कोई चुनाव नहीं फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार क्यों निकालेंगे यात्रा?

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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