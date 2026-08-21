/Explainer: कोई चुनाव नहीं फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार क्यों निकालेंगे यात्रा?

जेडीयू ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की राज्यव्यापी यात्रा की रूपरेखा और खाका तैयार की. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि राज्य की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे उनके बीच आएं. उन्होंने कहा कि लोगों की पुरजोर मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा करें और सीधे जनता से संवाद स्थापित करें. जन-भावनाओं का सम्मान करते हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर नीतीश कुमार अक्टूबर से जन-संपर्क अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. इसी तरह से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं. इससे वे जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसके जरिए पार्टी की पकड़ को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की योजना है. दूसरी ओर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल करने के बाद अब पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं.