/Explainer: कोई चुनाव नहीं फिर भी नीतीश कुमार, प्रशांत किशोर और निशांत कुमार क्यों निकालेंगे यात्रा?

राज्य चुनें
बिहार में हाल-फिलहाल में न तो कोई चुनाव है और ना ही ऐसी कोई संभावना है, इसके बावजूद प्रदेश के तीन बड़े नेता यात्रा पर निकलने वाले हैं. इन नेताओं में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनके बेटे निशांत कुमार और जन सुराज के संस्थापक एवं बांकीपुर के विधायक प्रशांत किशोर शामिल हैं. जानकारी के मुताबिक, पूर्व सीएम नीतीश कुमार आगामी 2 अक्टूबर से यात्रा पर निकल रहे हैं. वहीं, स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं. उधर, प्रशांत किशोर भी सितंबर महीने में बिहार यात्रा पर निकलने का विचार कर रहे हैं. इन तीनों दिग्गज नेताओं की संभावित यात्रा ने अभी से सियासी पारे को चढ़ा दिया है.
नीतीश-निशांत की यात्रा के समर्थन में BJP
इसको लेकर बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा कि नीतीश जी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और बड़े नेता हैं. वह पहले भी पूरे बिहार की यात्रा कर चुके हैं. वहीं निशांत कुमार सूबे के स्वास्थ्य मंत्री हैं. वे अगर पूरे बिहार में घूमना चाहते हैं, तो यह बहुत अच्छी बात है. उन्हें घूमना भी चाहिए. प्रशांत किशोर की यात्रा को लेकर उन्होंने कहा कि वह बांकीपुर के माननीय विधायक हैं. बांकीपुर की जनता ने उन्हें अपने विधायक के तौर पर चुना है. तो मेरी तो सलाह होगी कि वह महाराष्ट्र और तमिलनाडु घूमना बंद करें और बांकीपुर में घूमना शुरू करें. बांकीपुर की जनता को जो उन्होंने बातें कही थीं, जो विश्वास दिलाया था, उसे पूरा करें.
राजद बोली- हमारे नेता ने उन्हें मजबूर कर दिया
इस पर राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि नीतीश जी, निशांत कुमार और प्रशांत किशोर अपनी यात्रा निकाल लें, लेकिन हमारे नेता तेजस्वी जी बिहार के प्रत्येक लोगों के दिल में बसते हैं और लगातार वो सक्रिय रहते हैं. इन लोग को पता नहीं कि तेजस्वी जी ने 42 हजार किलोमीटर की यात्रा की है. तेजस्वी जी जनसरोकार और जन उद्देश्य में विश्वास रखते हैं. हम लोग अपने नेता पर गौरवान्वित होते हैं. उनका प्रथम लक्ष्य जन सरोकार और जन उद्देश्य है, बिहार के विकास के लिए तो वे रोज ही यात्रा पर निकलते हैं. राजद प्रवक्ता ने कहा कि तेजस्वी जी जिस दिन सड़क पर उतर जाएं, समझ जाइए कि युवाओं के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए और खुशी लौटाने के लिए आए हैं. वहीं, उन्होंने इन सभी लोगों को अपना वजूद बचाने के लिए मजबूर कर दिया है.
नीतीश-निशांत की यात्रा पर JDU की प्रतिक्रिया
इस पर जेडीयू MLC भारती मेहता ने कहा कि नीतीश कुमार जी हमेशा से यात्रा निकालते रहे हैं. उनकी प्रथम यात्रा 2005 में हुई थी और तब से वो हर साल अपनी जनता के बीच जाते रहे हैं. अभी भी उन्हीं के मार्ग-निर्देश में संपूर्ण एनडीए परिवार चल रहा है. मुख्यमंत्री पद त्यागते वक्त उन्होंने कहा था कि अब युवा काम करें, मैं खुद निगरानी रखूंगा. यह अच्छी बात है कि 2 अक्टूबर से हमारे गार्जियन यात्रा पर जा रहे हैं. आदरणीय निशांत कुमार जी भी पढ़े-लिखे युवा हैं. अभी स्वास्थ्य मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं. उन्हें भी अपनी जनता के बीच जाना चाहिए. उनका भी यात्रा निकालना बहुत सुखद है, स्वागत योग्य है.
तीनों नेता क्यों निकाल रहे हैं यात्रा?
जेडीयू ने पूर्व सीएम नीतीश कुमार की राज्यव्यापी यात्रा की रूपरेखा और खाका तैयार की. पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का कहना है कि राज्य की जनता और पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे उनके बीच आएं. उन्होंने कहा कि लोगों की पुरजोर मांग है कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद जिलों का दौरा करें और सीधे जनता से संवाद स्थापित करें. जन-भावनाओं का सम्मान करते हुए और पार्टी कार्यकर्ताओं के आग्रह पर नीतीश कुमार अक्टूबर से जन-संपर्क अभियान की शुरुआत करने वाले हैं. इसी तरह से नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार भी यात्रा पर निकलने वाले हैं. इससे वे जनता से जुड़ने की कोशिश करेंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे. इसके जरिए पार्टी की पकड़ को जमीनी स्तर पर और मजबूत करने की योजना है. दूसरी ओर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत हासिल करने के बाद अब पूरे प्रदेश में अपनी पार्टी को नए सिरे से खड़ा करने के लिए यात्रा निकालने वाले हैं.