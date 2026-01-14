Zee Bihar Inside Story: तेज प्रताप के दही-चूड़ा भोज में भाजपा क्यों नदारद? सनातन के नाम पर केवल विजय सिन्हा ने दी हाजिरी

वैसे तो बिहार के राजनीतिक हलकों में बुधवार का दिन बहुत खास रहा. चारों ओर दही चूड़ा के भोज का जोर और शोर रहा. तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा भोज कुछ खास था. खास इसलिए था कि जो काम लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था, उस परंपरा को परिवार और पार्टी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने आगे बढ़ाया. दही चूड़ा भोज का आयोजन किया. भोज में क्या पक्ष और क्या विपक्ष, सभी को आमंत्रित किया. राज्यपाल को भी निमंत्रण भेजा गया और वो आए भी. सबसे पहले पहुंचने वालों में लालू प्रसाद यादव रहे. पिता के भोज में आने से तेज प्रताप यादव गदगद दिखे. हालांकि राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने भोज से दूरी बनाए रखी. भाजपा के भी अधिकांश मंत्रियों और विधायकों को तेज प्रताप यादव ने आमंत्रित किया था, लेकिन पहुंचे केवल डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा. पार्टी का बाकी कोई भी नेता तेज प्रताप के भोज में नहीं दिखा. ऐसा क्यों हुआ? इस खबर में इसी बात की पड़ताल करते हैं.

सूत्रों के अनुसार जो जानकारी मिली है, उसके अनुसार तेज प्रताप यादव ने डिप्टी सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता सम्राट चौधरी को दही चूड़ा भोज में नहीं बुलाया था. बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को यह नागवार गुजरा और कहा जा रहा है कि इस कारण पार्टी की प्रदेश ईकाई के नेताओं को तेज प्रताप यादव के भोज से दूरी बनाने को कह दिया था.

हालांकि, भाजपा नेता और प्रदेश के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा बाकायदा तेज प्रताप यादव के दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का व्यक्ति यदि हमारे लोक त्योहार को मनाता है और निमंत्रित करता है तो हमें इसका सम्मान करना चाहिए. विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेज प्रताप यादव हमारे पास आए थे और निमंत्रित किया था. उनका व्यवहार और कार्य हमसे अलग हो सकता है, लेकिन सनातन संस्कृति का संस्कार एक ही है.

इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि एक दिन पहले डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के दही चूड़ा भोज में तेज प्रताप यादव भी शामिल हुए थे. उस समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी भोज में शामिल होने पहुंचे थे. तेज प्रताप का विजय कुमार सिन्हा के भोज में आना बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर साबित हो सकता है. ऐसा पहली बार हुआ है कि लालू परिवार का कोई व्यक्ति भाजपा के बड़े नेता के दही चूड़ा भोज में शामिल हुआ है.

दो दिन पहले जब तेज प्रताप यादव ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और नीतीश सरकार में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव को आमंत्रित किया था, तब उन्होंने कहा था कि तेज प्रताप मेरे बेटे जैसा है और यदि उसने भोज पर मुझे आमंत्रित किया है तो मैं जरूर जाउंगा. हालांकि, तेज प्रताप यादव के भोज में रामकृपाल यादव नहीं दिखे. जब तेज प्रताप यादव ने उन्हें न्यौता दिया था, तब उन्होंने तेज प्रताप को एनडीए में आने की नसीहत दी थी और कहा था कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा. तब रामकृपाल यादव के बयान को भाजपा की ओर से सियासी संदेश के तौर पर देखा गया था.