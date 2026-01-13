Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3072932
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे एनडीए के नॉन परफॉर्मर सांसद

MPLAD: इस खबर की बाबत जब राजनीतिक दलों के नेताओं से रिएक्शन लिया गया, तो उनकी मिली जुली राय सामने आई. कुछ नेताओं का कहना था कि नेताओं के विवेक पर है कि वे इस निधि का कब इस्तेमाल करेंगे. कुछ ने कहा कि अगर एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है तो यह गलत है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Jan 13, 2026, 01:45 PM IST

Trending Photos

मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे एनडीए के नॉन परफॉर्मर सांसद
मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे एनडीए के नॉन परफॉर्मर सांसद

MPLAD: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सांसदों के लिए ऐसे तुरुप के इक्के हैं, जिनके दम पर नॉन परफॉर्मर सांसदों की चांदी हो रही है. पीएम मोदी भले ही 'ड्रामा नहीं डिलीवरी' और 'नारा नहीं नीति' की बातें करते हैं पर उनके सांसदों को ही इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. पीएम मोदी की इन बातों पर तो राष्ट्रीय जनता दल के सुधाकर सिंह ने उम्मीद से कहीं ज्यादा अमल करके दिखाया है और एनडीए के इन नॉन परफॉर्मर सांसदों को आईना दिखाने का काम किया है. एनडीए के ये सभी नॉन परफॉर्मर बातों के धनी हैं. बस काम की बात इनसे न कीजिए. ललन सिंह, राजीव प्रताप रूडी, डॉ. संजय जायसवाल, विवेक ठाकुर और शांभवी चौधरी ने सांसद निधि का एक रुपया भी खर्च न करके यह साबित कर दिया है कि वे राजनीति करने के लिए राजनेता बने हैं. नाली खड़ंजा बनाने के लिए नहीं.

लगता है इन सांसदों ने अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों को लंदन और सिडनी जैसा बना दिया है. अब वहां विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं है. इन सांसदों को ऐसा लगता है कि अब अगर इनके क्षेत्रों में जरा सा भी विकास हुआ तो प्रकृति का शक्ति संतुलन बिगड़ सकता है. इसलिए ये सभी अपने अपने क्षेत्रों के लोगों की भलाई के लिए एमपीलैड फंड का यूज करने से बच रहे हैं. अरे बच क्या रहे हैं, ये लोग तो हाथ भी नहीं लगा रहे हैं.

READ ALSO: NDA के 5 निकम्मे सांसद: ललन सिंह से लेकर संजय जायसवाल तक, नहीं खर्च किया एक भी रुपया

Add Zee News as a Preferred Source

विकास करेंगे भी तो कैसे और रुपये खर्च करेंगे भी तो कैसे? रुपये खर्च करने के लिए प्लानिंग बनानी होती है. विकास की कल्पना करनी होती है. क्षेत्र को खुशनुमा बनाने के लिए सपने देखने होते हैं. अब बताइए, पूरा दिमाग इसी सब में खत्म हो जाएगा तो फिर राजनीति कैसे होगी? एक राजनेता को तो राजनीति ही करनी होती है न. विकास उकास तो सब अफसर लोगन का काम होता है. अपन का काम तो बस राजनीति करनी होती है. इसलिए आपुन का विकास से कोई मतलब नहीं है. 

एक बात और. जब सब काम ऐसे ही हो जा रहा है. ऐसे ही आदमी अपने क्षेत्रों से जीतकर बम बम हो रहा है तो फिर सड़क, नाली, खड़ंजा आदि चीजों में माथा क्यों खपाए. क्यों गांव गांव घूमकर लोगों का हाल चाल जानें, क्यों उनके सुख दुख की सिरदर्दी ले. चुनाव आएगा तो मोदी जी भी आएंगे और उनके दीवाने लोग अपन को ही ही वोट देकर चलते बनेंगे. 

तो भाई ऐसी चीजों से तौबा करना ही अच्छा होता है. ये भी अलग तरह की राजनीति है. 5 साल जनता के सुख दुख से दूर रहो. गांव देहात की मुश्किलों को मुश्किल बनाए रखो. चुनाव आएगा तो मोदी जी हैं न. उनकी एक अपील पर जानें कितने नेता सांसद बन सकते हैं तो हम भी बन जाएंगे फिर से सांसद और फिर अपनी नेतागीरी चल निकलेगी.

इस बारे में बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. संजय जायसवाल से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि मैं लगातार चौथी बार सांसद बना हूं और हर बार दो साल की राशि का काम अंतिम तीन सालों में करता हूं. हर बार 100 प्रतिशत राशि मेरे पांच सालों में खर्च होती है. अगर मैं प्रति वर्ष कार्य करूं तो 6 पंचायतों में ही काम कर पाउंगा. इसलिए मेरा यह शुरू से सिस्टम रहा है कि अंतिम तीन वर्षो में मैं राशि खर्च करता हूं, ताकि एक साथ सभी पंचायतों में काम हो सके. कोई ये ना कहे कि एक पंचायत छूट गया.

डॉ. संजय जायसवाल ने अपने बयान में जो बात नहीं कही वो यह कि वो केवल चुनाव के समय ही अपनी निधि खर्च कर पाते हैं. बाकी जनता को परेशानी हो तो पहले के 2 साल थोड़ा इंतजार कर ले और बाकी के 3 साल में वो काम करवाएंगे, तब तक समस्या और विकराल हो सके. सीधी सी बात यह कि सड़क, नाली, खड़ंजा की जरूरत आज है, लेकिन काम कराने के लिए आपको शुरुआत के 2 साल तक इंतजार करना पड़ेगा. अरे भाई! आप जनता लोगों को भी तो सांसद जी की सहूलियत का इंतजार करना पड़ेगा न.

TAGS

MPLAD

Trending news

nitish kumar
निशांत कुमार को राजनीति में लाने की मांग तेज, JDU कार्यालय के बाहर फिर लगे पोस्टर
MPLAD
मोदी जी हैं ही तो काम क्यों करें? इसी सोच के साथ चांदी काट रहे NDA के सांसद
Jharkhand news
फर्जी पासपोर्ट रैकेट का भंडाफोड़, तीन अफगानी नागरिकों समेत चार गिरफ्तार
Bettiah news
फिर इंसानी फितरत का शिकार हुआ बेजुबान जानवर, शराब तस्करी में गिरफ्तार हुआ घोड़ा
Bihar Cabinet Meeting
मुंबई में बिहार भवन और सरकारी नौकरी... कैबिनेट बैठक में कुल 41 एजेंडों पर मुहर
Ration Card in Bihar
बिहार में राशन कार्ड कैसे बनवाएं, क्या है प्रक्रिया, कैसे कर सकते हैं आवेदन?
Nitish Kumar Yatra
नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का शेड्यूल जारी, देखें किस दिन-किस जिले में होंगे CM
Bihar NDA
NDA के 5 निकम्मे सांसद: ललन सिंह से लेकर संजय जायसवाल तक, नहीं खर्च किया एक भी रुपया
Bihar cold news
कड़ाके की ठंड से नहीं जाएगी किसी की जान! जरूरतमंदों के लिए सरकार ने किए उपाय
patna news
दानापुर में गरजा सम्राट चौधरी का बुलडोजर, सरकारी जमीन पर बनी 38 अवैध दुकानें ध्वस्त